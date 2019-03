La suerte tiene nombre de Carmen Rosa

Carmen Rosa Montesdeoca, vendedora con discapacidad visual, se dedica a esta labor desde el 26 de agosto de 1994. En la actualidad, lo hace en el municipio de San Bartolomé de Tirajana.

De carácter muy amable y risueña, según subrayó ayer la Once en un comunicado, Carmen guarda un recuerdo especial de aquella mañana de viernes, cuando se levantó habiendo soñado con un número concreto, el 69.113. Como no lo tenía en su taco de cupones preimpresos, sacó los disponibles por TPV, 9 cupones en total, porque tenía la intuición de que ese número saldría premiado ese día, y en efecto salió. Siempre recuerda de forma muy emocionada la ilusión que hizo vibrar a una gran parte de sus clientes y, sobre todo, la fiesta que se organizó en su punto de venta.

Además de la gala, los premiados pudieron disfrutar de todo un fin de semana de convivencia y compañerismo, en el que hubo tiempo para una visita guiada por el Madrid Del Vanguardismo del Siglo XXI al centro histórico de la ciudad; asistencia a un espectáculo cultural; almuerzos y cenas de convivencia; y tiempo libre para su propio disfrute. En Canarias, la Once cuenta en la actualidad con una red de 1.095 vendedores, todos ellos personas con discapacidad.

Como es tradición, el lema elegido para la gala de los Mejores Vendedores de la Once del año 2018, en su duodécima edición, fue el de Buena gente Once, como ya se hiciera en años anteriores, y transcurrió bajo los valores del talento, perseverancia, solidaridad, ilusión, ingenio, cercanía y generosidad. Estos son, precisamente, algunos de «los valores que la Once tiene en cuenta a la hora de seleccionar a aquellos vendedores que han destacado a lo largo del año, además del propio desempeño de su trabajo, su actitud en el puesto, su grado de implicación en la vida institucional de la organización y su compromiso con la labor social», según resalta la entidad en su comunicado.

También como en anteriores ediciones, el aspecto más original de la gala fue la conversión del salón donde transcurrió el acto en un improvisado estudio de radio en el que se desarrollaba un singular programa, donde se entremezclaron entrevistas, publicidad, reportajes, llamadas telefónicas, regalos sorpresa, etc., teniendo como motor principal el propio sorteo de la Once y todos sus elementos.

En el mismo evento, bajo la conducción del popular locutor de radio Juanma Ortega, fueron erigiéndose como auténticos protagonistas de la gala los vendedores y vendedoras premiados. Todo ello amenizado con varios números del grupo de teatro Yllana, relacionados con la venta de productos de juego de la Once y sus protagonistas, los vendedores.

Candidaturas. Por otra parte, el Consejo Territorial de la Once en Canarias ha convocado los Premios Solidarios Canarias 2019, cuyo objetivo es reconocer a las personas, entidades, instituciones, medios de comunicación, etc., que realizan una labor solidaria, procurando la inclusión social de todos los ciudadanos, coincidentes con los valores esenciales de la cultura institucional de la Once y su fundación y la filosofía que impregna la economía social y los objetivos del tercer sector.

El plazo de presentación de candidaturas finalizará el próximo 17 de mayo. En esta edición, los premios girarán en torno a los conceptos El valor de ser auténticos y Solos, nunca.