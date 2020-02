La publicidad de apuestas online se permitirá en eventos deportivos desde las 20.00 horas

La publicidad de juegos de azar y apuestas online de ámbito estatal estará permitida en las retransmisiones de eventos deportivos que se emitan en radios y televisiones a partir de las 20.00 horas, como excepción a la norma general que limitará este tipo de anuncios a la franja de madrugada, de 1.00 a 5.00 horas.

Esta excepción está incluida en el proyecto de real decreto de comunicaciones comerciales de las actividades del juego, que desarrolla los artículos 7 y 8 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, han asegurado fuentes del Ministerio de Consumo, que se refieren a este desarrollo reglamentario como un «hito» en la regulación de esta actividad en España.

El texto será presentado de forma oficial por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, este viernes e incluye más de un centenar de medidas de obligado cumplimiento para los operadores de juego estatal. En este sentido, las citadas fuentes han defendido que casi el 99% del contenido publicitario sobre juegos de azar y apuestas tendrá que cambiar tras la aprobación del decreto, que esperan entre en vigor antes de verano.

De este modo, el documento afectará a la publicidad del juego online de todos los operadores, pero de forma distinta si son de carácter público (SELAE y ONCE) o privado. Así, los anuncios de Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE no tendrán restricciones horarias de emisión en canales audiovisuales, pero sí deberán cumplir la normativa en cuanto a contenido se refiere.

Las citadas fuentes han explicado que el texto prevé reglas específicas para cada canal de difusión de la publicidad, de modo que por defecto se prohíben los anuncios de apuestas online en vallas publicitarias y en soportes físicos urbanos si así lo decide la comunidad autónoma. Tampoco se podrán anunciar estas actividades ni en el interior ni el exterior de espacios donde pueda haber presencia de menores, tales como espacios deportivos, cines, etc.

Respecto al soporte audiovisual (radios y televisiones en abierto o de pago), el real decreto establece que la publicidad del juego de azar y las apuestas online de ámbito estatal se limitará a la franja horaria de la madrugada, entre las 1.00 y las 5.00 horas, salvó en el caso de las retransmisiones deportivas que comiencen a partir de las 20.00 horas.