La pandemia vista desde la adolescencia

La imagen de un botellón con más de 700 jóvenes en Tomelloso (Ciudad Real) sin guardar la distancia física y sin usar mascarillas alertó a parte de la sociedad: Los adolescentes «no cumplen» con las normas de la «nueva normalidad». Incluso el ministro de Sanidad, Salvador Illa, dijo que había que buscar «referentes» que les trasmitieran de forma efectiva el mensaje de que debían seguir las reglas higiénicas. Pero ya antes, en plena pandemia, eran sospechosos e incluso se les llegó a tildar de «caballos de Troya del virus». «Lo más fácil es decir que tenemos la culpa», se queja Jorge Cruz (16 años). Es que «si eres joven eres sospechoso», apunta David Hernández (17 años).

¿Son conscientes del peligro del virus? Lucía Hernández (16 años), Paola González (15 años), David, Yamiley y Jorge asienten. Es más, aseguran que se saben «todas las medidas de seguridad», que las han «aprendido» y que incluso en las clases virtuales el profesorado se las recordaba constantemente. Pero también reflexionan sobre si esas precauciones las tienen que tomar también entre ellos, amigos de confianza y sin ningún tipo de contacto con alguien contagiado. «Somos conscientes, pero pensamos que como nuestros amigos no están relacionados con nada del virus ni han salido a la calle ni nada no nos van a contagiar», dice Yamiley. «No hemos tenido a nadie relacionado que lo haya pasado y estamos en una isla», apunta Jorge. Y Paola cree que hay quien piensa que como a los jóvenes o les afecta tanto, quizás se relajen. «Como ya ha pasado el estado de alarma, la gente se cree que ya es la normalidad, pero esto es una nueva normalidad», dice Lucía. Y les sorprende que durante la cuarentena muchos adultos se saltaran las restricciones, o que se reúnan también en grandes fiestas. «Me da rabia», dice Yamiley. «A mí me da coraje. Como con en ese partido a puerta cerrada y después la gente se junta fuera. Pensé me voy a tener que meter en mi casa por tu culpa», lamenta Lucía. «Y después la culpa es para nosotros», resalta David. «Cuando vino el rey no se puso la mascarilla para pasear», apostilla Paola.

Todos llevan su mascarilla, y aseguran que se la ponen siempre que entran en lugares cerrados e incluso en la calle, pero no entre ellos, porque han creado su propio «grupo burbuja» antes de que los decrete un ministerio. «Nadie de mis amigos, mientras estábamos en cuarentena, salieron. Nos quedamos en casa, ni íbamos a comprar ni nada», asegura Lucía, a lo que Paola responde: «Exacto».

Si la adolescencia es de por sí una etapa difícil, la pandemia, ha intensificado la desazón. En lo más duro de la crisis sanitaria se quedaron sin clases, sin paseo y sin las relaciones sociales tan imprescindibles a esa edad. «Dijeron que somos los que más transmitimos, ¿pero si hemos sido los que más aguantamos la cuarentena? Salieron antes todos», señala Yamiley, a lo que Paola apunta una queja: «Ni pensaron en nosotros cuando se pudo salir. Hicieron horarios para los niños, las personas mayores y los adultos». Y tampoco hablaban de ellos los medios. «Sí los niños y el colegio, los de la EBAU, pero 4º de la ESO nada», que queja Paola, que recuerda que se han perdido su viaje de fin de curso y de etapa.

Durante la pandemia se sintieron «agobiados» por las noticias y confiesan que ya ni las veían. Prefirieron informarse en internet. Y lo que más confusión les produjo «fue eso de las fases», dice David. «Es que no se entendían, no había pasado una semana y cambiaban de fase», afirma Lucía. En su beneficio hay que decir que tampoco los adultos las entendían bien.