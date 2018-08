La ONCE vende casi 2.000 millones de euros

El Grupo Social ONCE cumple 80 años desde su nacimiento y realiza un nuevo balance de su estado a nivel nacional. En Canarias ha alcanzado los 2.817 trabajadores en 2017 y un crecimiento en ventas del 6,08% mientras que en el conjunto de comunidades autónomas se situó en 70.625 empleados y un incremento del 3,9%, alcanzando los 1.992 millones de euros. Estos son los datos de su Informe de Valor Compartido 2017, que realiza un recorrido por la actividad socioeconómica de la ONCE, Fundación ONCE y las empresas ILUNION.