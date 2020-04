La odisea para traer a Dya

Sin embargo, todo se torció de repente. El 14 de marzo se declaró el estado de alarma y al día siguiente empezó el confinamiento para evitar la propagación del coronavirus. «La primera semana fue un ‘shock’, no lo podía encajar. Me despertaba por las mañana creyendo que no era posible lo que ocurría», dice Ana Bernal, de 45 años y profesora de Informática de Formación Profesional en Málaga.

«Cuando reaccioné lo primero que hice fue recoger el cuarto de la niña y asumir que todo esto iba para largo. Pues aparte de la fecha del fin del confinamiento, hay otras dos incógnitas. Una primera es saber si se puede salir al extranjero y coger un vuelo. Pero es que además los países de destino, en mi caso la India, están sufriendo un incremento de casos de la Covid-19. Allí el confinamiento se alargará de momento hasta el 3 de mayo».