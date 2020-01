La mitad de la I+D de las islas se hace en las universidades públicas

Sin la aportación de las universidades públicas canarias, el archipiélago no tendría I+D. Así lo alerta el informe La contribución socioeconómica del Sistema Universitario Español encargado por la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE).

Canarias es la comunidad española en la que la investigación y el desarrollo más dependen de las dos universidades públicas del archipiélago. En las islas, la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria aportan el 50% de la inversión que se requiere para la investigación, por encima de comunidades como Valencia, Andalucía o Cataluña y casi el doble de la media de lo que aportan las universidades en el conjunto del país, un 27%. La otra mitad la invierten, mayoritariamente, los organismos públicos, un 34%, siendo igualmente la cifra más alta del país y también casi el doble de la media española (28%). La empresa privada canaria solo aporta a la I+D en las islas el 15% de lo que se invierte.

Ante este panorama, la separación de los ministerios de Universidades y Ciencia en el nuevo Gobierno presidido por Pedro Sánchez no es una idea que recabe los apoyos de las instituciones públicas de enseñanza superior en Canarias.

Para la rectora de La Laguna, Rosa Aguilar, esta división es «como hacer una sopa de pollo sin pollo», resumió. «No es acertado sino que realmente es un problema. La CRUE emitió un informe pidiendo que se mantuvieran unidas porque la universidad no se entiende sin la ciencia e insisto, universidad pública. Nosotros tenemos en nuestro ADN la investigación. El profesorado universitario no entra si no tiene investigación, hace formación transformadora porque nuestro profesorado es PDI (profesorado docente e investigador)».

La comunidad científica lamentó el viernes esta separación pues supone la fragmentación de competencias y la división de presupuestos entre dos áreas que «deberían trabajar juntas».

Menos tajante se mostró el rector de la ULPGC, Rafael Robaina, para quien no sería un problema esta división se creara una comisión permanente interministerial. «Les recomendaría una pensada y avanzar en un plan B. Nosotros en Canarias tenemos interlocución con Hacienda y y con Industria», señaló.