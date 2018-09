La madre de Yéremi Vargas, a favor de la campaña de Andy & Lucas

A través de un vídeo difundido por las redes sociales, Lucas González quiso responder a la polémica y se confesó «sorprendido» y «muy enfadado» después del comunicado de Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, en el que censura el uso de la imagen de su hijo en los conciertos del dúo. «¡Qué vergüenza! No se preocupe señora, ya no sacamos la imagen de su hijo. Pero después no pidan firmas a los ciudadanos. Yo sigo siendo famoso desde hace 16 años», ha replicado el cantante andaluz tras pedir disculpa a los padres del pequeño y de negar su intención de alinearse políticamente.

Además, los gaditanos aprovecharon su concierto en San Sebastián de los Reyes, en Madrid, para disculparse públicamente, aunque volvieron a sacar la camiseta, esta vez tapando la cara del menor. «Solo queríamos ser un altavoz para que esa causa no muriera. Pero aun así, le pido perdón señora por lo grosero que fui ayer», explicó González.