La joven violada en Aluche lanza una campaña

"He estado viviendo en Madrid durante los últimos 6 meses y un amigo me visitó el fin de semana pasado. Salimos por la noche a ver un espectáculo de flamenco. Los dos estábamos borrachos, y cuando salimos de la barra final nos separamos. Tratando de llegar a casa, me subí al autobús equivocado; lo que me llevó al final de la línea en un área desconocida. Fui la última en bajar del autobús", ha relatado.

La joven ha recaudado en cinco días más 6.700 dólares para víctimas de agresiones sexuales

Después se sentó en la parada de autobús y un hombre, viendo que estaba perdida, se sentó a su lado y le ofreció ayuda. "Me perdí a las 4 de la mañana, y todo el transporte público había dejado de funcionar. Necesitaba ayuda y este hombre me aseguró que podía ayudarme a llegar a casa. No está claro exactamente qué sucedió después, pero tan pronto como comencé a darme cuenta de que podía estar en peligro traté de irme. Pero este hombre se volvió contundente y violento conmigo", describe.

"Mientras luchaba, él comenzó a golpearme. Estaba gritando y luchando con todo el poder que podía reunir. Traté desesperadamente de alcanzar mi teléfono, pero él gritó: 'Tengo su teléfono, no puede llamar a nadie'. Me golpeó en la cara una y otra vez hasta que ya no pude luchar más. Ya no podía gritar. Apenas podía ver a través de la sangre en mis ojos", detalla.

Andrea pensaba que aquel hombre iba a matarla y por eso cerró los ojos y fingió estar muerta. "Rezaba para que cuando abriera los ojos se fuera. No sé cuánto tiempo pasó antes de que finalmente abriera los ojos, pero cuando lo hice, él había desaparecido. Me violó. Cegada por la sangre y la oscuridad, me incorporé y comencé a agarrar mis cosas. Mis polainas estaban enrolladas entre mis zapatos. Las rompí y finalmente pude levantarlos. Y luego corrí", continúa.

La joven corrió descalza pidiendo ayuda y tras pasar varios coches, uno de ellos se detuvo y pidió ayuda. "Me llevaron de prisa al hospital, sola, aterrorizada. El personal del hospital se tomó muy en serio la situación. Inmediatamente me dieron una resonancia magnética. Llevaron a cabo un kit de violación y realizaron un examen ocular, ya que uno de mis ojos estaba hinchado y cerrado. Mi nariz se fracturó en cuatro lugares. Tenía moratones y rasguños cubriendo mi cuerpo", añade.

Tras unos días en el hospital, Andrea volvió con la Policía a la escena del suceso, donde encontraron algunas de sus cosas y sangre. La investigación dio sus frutos y días después detuvieron al presunto autor de los hechos. "La Policía de Madrid ha sido increíblemente útil a lo largo de todo este proceso, hicieron de mi caso una prioridad absoluta", ha agradecido.

La mujer estadounidense confirmó la identidad del autor en una rueda de reconocimiento. "Habrá un juicio en el futuro, pero por ahora él está tras las rejas y permanecerá allí hasta el día de su juicio. Más tarde, viendo las imágenes de video del viaje en autobús, observé al hombre observándome durante todo el viaje. Él podría haberme matado. En un charco de mi propia sangre, me dejó en la oscuridad, apenas a 20 pasos de una carretera principal. Por lo que él sabía, yo estaba muerta. Pero sobreviví. Todavía estoy aquí", señala.