La familia de Yéremi Vargas intentó adoptar a Elton

Toda una vida al servicio de la Guardia Civil

Clave en el asesinato de Andreu Coll

El empresario Andreu Coll fue asesinado por su hijo y un amigo. Elton no tardó en indicar que la casa familiar fue la escena del crimen, donde entró y marcó numerosas localizaciones en donde se hallaron restos de sangre. A pesar de no ser visibles a simple vista, ya que los asesinos limpiaron a conciencia la escena del crimen, Elton pudo localizarlas y desmontar así la coartada de los criminales, que habían asegurado que se encontraban en la vivienda en la noche del crimen pero que no habían visto ni escuchado nada raro.