La enfermedad no frena el viaje de Marta

Realmente no fue su firme resistencia a la enfermedad la que le impulsó a cumplir sus sueños cuanto antes. Fue la necesidad de romper con la rutina, las necesidades impuestas por el consumismo y el estrés del trabajo diario (Marta era comercial) lo que le animó junto a su pareja, José Miguel Navarro, Chemi (52 años, Cádiz e ingeniero de profesión), lo que les motivó a vivir pedaleando hasta que las fuerzas se lo permitan. «Con una bicicleta normal no podía hacer esta aventura que nos hemos planteado porque noto que cada vez tengo menos fuerza y equilibrio. Por lo que optamos por un trike , los triciclos reclinados. El mío tiene un motor de ayuda a la pedaleada en los momentos de mayor dificultad», afirma Marta, que destaca la sensación de libertad y el contacto con la naturaleza con el triciclo. «Fuimos a probarlos a Madrid, porque por entonces en Canarias no había ninguna empresa, y como íbamos a tener problemas con el envío a las islas, decidimos irnos a Huelva rodando. Allí tomamos un barco, y llegamos a Tenerife», recuerda Chemi, reconociendo que aquel viaje de regreso a las islas les cambió definitivamente la manera de entender y encarar la vida.

«A pesar de mis limitaciones; si quieres, puedes».

La enfermedad de Charcot es genética y a Marta se la diagnosticaron hace unos 15 años, lo que no le ha limitado en su empeño de cumplir con todos los retos que se ha propuesto. «Esta enfermedad va caminando y de dos o tres años para acá es cuando yo estoy peor, sintiéndome más débil. La gente me dice que estoy loca, que a dónde voy con esta enfermedad; pero, a pesar de mi discapacidad, quiero decirle a todo el mundo que si quieres, puedes conseguirlo», afirma Marta, quien no se da por vencida con el apoyo de Chemi. «Cuando el médico le diagnosticó la enfermedad le dijo que se fuera mentalizando a quedarse en silla de ruedas, por lo que esta aventura es una manera de protestar contra ese vaticinio. Es una manera de rebelarse ante la enfermedad y reivindicar la vida. No te puedes hundir ante un diagnóstico, no te puedes quedar sentada hasta quedarte en una silla de ruedas. Hasta que tengamos los dos fuerzas vamos a seguir recorriendo el mundo pedaleando. Y cuando se acaben las fuerzas buscaremos la fórmula de seguir para adelante y seguir disfrutando de la aventura y el vivir intensamente día a día», dice Chemi, que anima a cambiar el sentido de la vida. «Nadie se creía lo que hicimos en junio desde Madrid, la familia y nuestros hijos Marta y Jose no apostaban mucho por nosotros... (ríe Marta), pero lo conseguimos y estamos preparados para vivir nuevas aventuras tras recorrer muchos kilómetros también por las islas».

Precisamente la siguiente les llevará a recorrer Europa. «Saldremos el 5 de abril en barco, llegaremos el 6 a Huelva y de ahí emprenderemos el viaje a Noruega en bicicleta. Tenemos una ruta más o menos marcada que nos hará pasar por Francia, Bélgica, Holanda, Alemania y Dinamarca hasta nuestro destino, pero no queremos ser rígidos con el itinerario porque queremos vivir el presente. Haremos rutas de nos más de 50 kilómetros diarios, pero no tenemos prisa, tenemos hasta agosto para llegar», calculan Marta y Chemi.