«La echaba mucho de menos»

Vive en Arucas, tiene 88 años y se ayuda de un bastón, pero nada de eso le ha frenado. Juan Santana necesita ver a Rosario Ojeda todos los días. Es la mujer con la que se casó hace 60 años y la madre de sus hijos. La enfermedad que ella sufre hace inviable que puedan convivir bajo el mismo techo y su marido la tiene que ir a visitar en el centro sociosanitario El Pino, donde Rosario vive desde hace algo más de un año. «La echo mucho de menos, yo antes del virus venía todos los días». La mira con ternura. Llevaba casi tres meses sin poder acercarse a ella y esta semana pudo por fin compartir un ratito con Rosario. «Ahora creo que me toca otra vez el martes que viene», afirma algo apenado, mirando con complicidad a una de las trabajadoras del recinto, que depende del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria, del Cabildo de Gran Canaria, y que gestiona por concesión la empresa ICOT. «A ver si Dios quiere y se acaba todo esto».

Juan ha tenido antes que pedir hora. Tras los estragos causados por la covid-19 en otros centros de mayores de España, las autoridades sanitarias obligan a extremar las precauciones. Han permitido otra vez las visitas a los residentes de estos recintos, pero de forma muy controlada y con el cumplimiento estricto de medidas de protección. Juan y Rosario ya pueden al menos cruzarse las miradas de cerca, y no por videollamadas, como estas semanas atrás. Eso sí, a más de un metro de distancia, separados por una mesa y por un plástico que les sirve, a ambos, de mampara protectora. En esta que fue la antigua clínica del Pino le dan 40 minutos. Juan entró con mascarilla, le tomaron la temperatura al entrar y le desinfectaron las suelas de los zapatos.

Reencuentros

«A mí me gusta venir a la merienda», cuenta el marido. Venía todos los días. Y eso que tampoco lo tenía fácil. Desde donde vive, tiene que coger dos guaguas para llegar hasta El Pino. Aquí se pasaba la tarde con ella hasta que uno de sus hijos lo recogía y le devolvía a su hogar. «La encuentro bien», confiesa. «Si me coge todo eso con ella en mi casa... es que hay que hacerle todo». Rosario lleva un año en El Pino y estuvo yendo uno o dos antes, no recuerda bien Juan, a un centro de día de Arucas. Pero, con todo, al menos la veía a diario. Hasta que apareció el coronavirus y El Pino se cerró a las visitas. Desde el 13 de marzo. «Los primeros días me costó unas lágrimas, porque claro, la costumbre de verla todos los días. Le decía a mis hijos: ‘Contra, echo de menos ver a tu madre’. Y me parece que ella se da cuenta de que no vengo».

El reencuentro de Juan y Rosario no es el único de la mañana. En el turno de las 10, porque hay varios, hay otras cuatro visitas. Siempre de un solo familiar. No se permite más aún. Entre ellas estaban las hermanas Rodríguez. Maica, que es la residente, se calmó cuando vio llegar a Margarita, pero minutos antes había estado algo más inquieta. Le podían las ganas de una visita tan esperada, casi tres meses después. No podía contenerse. Se levantaba y lloraba. «Yo quiero ver a mi familia, yo quiero ver a mi familia», repetía como una letanía mientras los siempre atentos trabajadores del centro trataban, con cariño, de tranquilizarla. «Pero si ya viene, está ahí mismo, en la puerta», le explicaban. Y lo estaba, solo que Margarita tenía que guardar turno. Por seguridad hay que entrar de uno en uno. Las visitas no pueden apelotonarse ni cruzarse.

Y cuando la vio entrar tampoco fue fácil que Maica se contuviera las ganas de abrazar a su hermana. Alguien con su enfermedad no está al día de lo que pasa. Lleva mascarilla y la acepta, pero tampoco sabe muy bien por qué. Ni entiende de virus ni de medidas de protección sanitaria. Vio a su hermana y quiso correr a saludarla. Lo curioso es que una vez se sentó y pudo hablar a solas con Margarita, se desubicó y no terminó de reconocerla. Su hermana se esforzaba en explicarle que era ella y hasta le mostraba un segundo el rostro, oculto por la mascarilla, por si le ayudaba, pero no se convencía. Con todo, fue un encuentro lleno de cariño. Se las vio sonreír mucho. Margarita, más de una vez, extendía las manos, como para tocarla a través del plástico.

«Ha sido muy emocionante y a la vez, muy triste, porque claro, llego y no me reconoce, pero, por otro lado, estoy contenta porque sé que está en un sitio donde está supercuidada, donde todos, desde la trabajadora social a los enfermeros, la cuidan, han tenido trato de cariño con ella, y todo eso ha dado buenos resultados», confiesa Margarita, a punto de abandonar el centro tras exprimir al máximo sus 40 minutos.

Con todo, Maica es la que más posibilidades tiene de interactuar con su familia. El resto de los residentes de este turno tiene la enfermedad algo más avanzada, aunque seguro, a su manera, se alegraron de volver a ver a los suyos. Bernabé Suárez se reencontró con su hijo José; María Dolores Santana, con su sobrina Carolina Estévez, y Francisco Milán, con su hermano Benito. Rosario, la esposa de Juan, tampoco habla mucho. Pero canta. Puede que porque es su forma de decir que está contenta. De repente, se le ilumina la cara y entona El Emigrante. Juan la mira embelesado. 60 años después.