«La democracia ha llegado para nosotros, para la discapacidad»

Odra Rodríguez /Las palmas de gran canaria

Somos iguales que otras personas. Nos tienen que mirar como personas normales y no por la discapacidad que tenemos. Tenemos voz y les pedimos respeto. La democracia ha llegado para nosotros, para las personas con discapacidad intelectual». Elizabeth Marrero Armas, 51 años, Desiré Viñoly Domínguez, 42 años, y José Antonio Cabrera Falcón, 54 años, se muestran exhultantes por haber recuperado un derecho del que les despojaron hace años. Por fin, se sienten ciudadanos «de pleno derecho» para votar y así lo hicieron, «con muchos nervios y emoción» el pasado 28 de abril tras la aprobación de la reforma de Ley Electoral en octubre de 2018.

Cada uno de ellos tiene su historia particular, sin embargo, coinciden en que los tres ya han votado anteriormente, «hace muchos años», recuerdan. Desiré rememora que lo hizo junto a su familia en la capital grancanaria y Elizabeth, en Moya. Ambos, tampoco olvidan que un día, de repente, un juez decidió que «no podían hacerlo más», critican. En la misma situación se encontraban hasta octubre del pasado año 100.000 españoles con discapacidad intelectual: inhabilitados judicialmente para votar.

Todos acudieron a votar bajo supervisión para que todo fuera correcto. José fue con Coralina, una profesional de la fundación de Adepsi, Desiré con César, ayudante en el hogar donde reside, y Elizabeth que actuó como apoderada de un partido político el día de las elecciones y para lo que Adepsi contactó con ellos para que la supervisaran. Además de esta ayuda también recibieron apoyo en los colegios con las papeletas y las urnas.

Los tres votantes quisieron dejar claro que «nadie» les influenció a la hora de votar a un partido u otro. Cada uno de ellos tenían «clarísimo» a qué partido votar, afirmaron. «Lo decidimos nosotros. Hemos escuchado a los políticos en los informativos de la tele y nos hemos informado para votar», sentenciaron.

José vivió con mucha «emoción» la jornada electoral pero más aún el día anterior porque «preparé la ropa que quería ponerme, me vestí bien. Me puse guapo» para la ocasión porque se sentía «feliz» de poder decidir y votar por «mí mismo». Desiré, por su parte, señaló que se sintió «muy contenta porque así no pierdo mis derechos. Si no voto no tengo derecho a una vivienda o a un trabajo; el voto es muy importante», mientras que Elizabeth insistió en que son personas que tienen «mucho que decir» porque yo pienso en que «si nos piden el voto, cómo es que después nos ponen barreras por delante».

Ahora les queda por delante las elecciones municipales y europeas el domingo 26 de mayo.