La crisis se ceba con la discapacidad intelectual

Conseguir un trabajo estable que te permita tener una independencia económica y personal es difícil, pero si eres una persona con discapacidad intelectual puede ser casi imposible, aun cuando tengas más que capacidad suficiente para desempeñar la profesión para la que te has preparado. Tan solo una de cada cinco personas con discapacidad intelectual trabajan en España, según el último informe del Observatorio sobre discapacidad y mercado de trabajo en España de la Fundación ONCE.

Pablo ha visto cómo su proyección laboral y personal cambiaba de un día para otro, cuando el esfuerzo acumulado había empezado a dar sus frutos. Con una discapacidad intelectual límite, pero con una fe inquebrantable en sus capacidades, había cumplido un sueño. Había trabajado en época de rebajas como dependiente en unos grandes almacenes, ya no como el estudiante en prácticas al que conocían, sino como uno más, junto a sus nuevos compañeros.

A la espera de la nueva ley educativa

Si bien los efectos directos del empleo son los más evidentes, la parálisis está afectando también a la propia formación de las personas con discapacidad, con el sistema educativo obligado a una docencia virtual que precisamente no resulta la más accesible para este colectivo.

Tan solo hace poco más de un mes estábamos en el mejor escenario posible de tratamiento de la educación inclusiva. El 3 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó la remisión a las Cortes para su tramitación parlamentaria del proyecto de la nueva Ley de Educación, que previsiblemente sustituirá a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) de 2013.

Tan solo faltaba el último paso para la publicación de la norma, que transformará el sistema educativo incluyendo a todos los alumnos y que presumiblemente repercutirá en un importante avance de la inserción laboral en personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

El proyecto de la nueva Ley de educación (LOMLOE) se centra en la inclusión y la equidad incorporando los derechos de las personas con discapacidad y la mejora de la atención del alumnado con necesidades educativas especiales, entre otros, con el propósito de «reforzar la relación entre el ámbito educativo y el laboral».

Sin embargo, todo se ha parado. Los avances normativos se han congelado. Pero ahora no podemos rendirnos. Las instituciones educativas deben seguir aplicando metodologías activas de apoyo a alumnos con discapacidad, y las empresas deben seguir apostando por el empleo con apoyo. No podemos dejar en el olvido a los más vulnerables, que no vuelvan a pasar por las injusticias vividas en épocas pasadas de estigmatización y precariedad.