La brega de las personas trans con la ley

Mayron Acosta no es el primero, ni será el último trans que reivindica su identidad de género, lo hizo desde que era chiquito, pero ha tenido las agallas de exponerse públicamente antes, durante y después de su tránsito. La lucha canaria no solo fortaleció sus músculos, sino que le dio valor para bregar contra lo que se interponía entre él, su masculinidad manifiesta y el deporte que quiere seguir practicando, pero al que ha renunciado en tanto no haya una nueva ley integral trans o se cambien las normas actuales.

Él podría estar ya luchando en un equipo masculino porque desde principios de año tiene un DNI del que desaparecieron el nombre María y la letra F del sexo. Lo ha logrado, asegura, gracias al apoyo de su familia: «Son el 80% del resultado», pero dice que tiene que seguir luchando porque otras muchas personas trans se están topando de frente con las federaciones deportivas que «segregan por sexo de forma reglamentaria» y «les impiden estar en la categoría que sienten y no en la que pone su DNI», explica Eduardo Gestido, presidente de la asociación de hombres tras Transboys, en la que Acosta coordina la comisión de deportes.

«Yo he dado la cara por mí, me he expuesto, pero también la estoy dando por los demás», asegura Acosta días después de que en el Parlamento se hablara del artículo que se incluirá en la nueva ley del deporte, dedicado a los deportistas trans y de que se aprobara una proposición no de ley para que las personas trans canarias, cuenten, durante el tránsito, con una documentación administrativa que les facilite la integración, incluida la federación deportiva. Se pretende desarrollar así un artículo que está contenido de la ley integral trans de 2014, una norma que supuso «un avance importantísimo y que reconoce muchísimos derechos a las personas trans, pero que el avance social hace que se haya quedado obsoleta», asegura Nayra Marrero, del colectivo LGTBI Gamá.

Los avances «van llegando» y mientras en la Cámara canaria se daban esos pasos, el Ministerio de Justicia publicaba una instrucción a los registros civiles para que faciliten el cambio de nombre de las personas trans, tanto menores como adultos, solo declarando que se sienten del sexo correspondiente al nombre solicitado. Una orden que, según Gestido, es «un parche», pero un paso «muy importante». Esta instrucción, dice Marrero, no debe despistar del objetivo real: la nueva ley integral canaria trans que sustituya a la de 2014 que promueve la Coordinadora por una Ley Trans e Intersexuales que conforman una decena de asociaciones.

La futura norma «tiene como punto de partida algo muy importante: la dignificación y el reconocimiento de las personas trans». Pero además, explica Marrero, «establece la autodeterminación de género» y, por tanto, destierra la patologización, que en la norma vigente de 2014 se mantiene.

Eduardo Gestido sostiene que el documento que han redactado y sobre el que ahora comenzarán a trabajar con el Gobierno de Canarias, que pretende llevarlo al Parlamento como proyecto de ley antes de que concluya la legislatura, es «una ley de máximos» que «aborda la transexualidad como lo que es: una cuestión de derechos humanos, porque la identidad es un derecho», asegura.

Para Mayron Acosta la futura ley allanará un camino muy difícil que él un día comenzó a caminar con paso firme: «Cuando me salió el primer pelo en la barba ya no miré atrás», recuerda. Luchaba en un equipo femenino y le sugirieron que se afeitara «para evitar problemas». Su respuesta fue: «No, no me voy a quitar el bigote, déjenme luchar con los hombres».