La alimentación, gran campo de batalla para las acciones de RS

Dos temas que se pueden juntar para hacer grandes cambios son la responsabilidad social y la alimentación. Una gran parte del mundo no tiene qué comer a diario. En muchísimos países hay personas que viven en pobreza extrema y no tienen acceso a alimentos. Esto es algo que una empresa puede cambiar.

El 16 de octubrees la fecha designada por la ONU como el Día Mundial de Alimentación

Cuando una empresa se dedica a la industria de los alimentos. Puede donar parte de sus productos o materia prima. Muchas veces por diversas legislaciones, algunos productos no pueden ser vendidos, en vez de tirarlos, se pueden donar.

Sobre la nutrición

Las tasas de sobrepeso y obesidad en países desarrollados como España están al alza, en particular entre los jóvenes. Si bien la obesidad es un problema multidimensional, se le asigna a la industria alimenticia gran parte de la culpa por no ofrecer alimentos sanos, alternativas con menos grasas trans o saturadas, calorías, sodio, azúcar, etc.

Tomás Sercovich está reconocido como uno de los mayores expertos a nivel mundial en este campo y tiene claro que «en algunos países se percibe una mayor sensibilidad por parte de las empresas y se ofrecen mayores alternativas saludables. Por otra parte, el etiquetado de productos alimenticios es un tema en constante debate entre quienes abogan por un mayor etiquetado obligatorio, incluso con colores y con advertencias sobre consumo excesivo (similar al tabaco), y los que promueven la autoregulación del sector. Por otra parte, una mayor sensibilización del consumidor hacia los asuntos relacionados con nutrición ha abierto nuevas oportunidades de negocio para empresas, especialmente PYME en áreas como los alimentos sin gluten, libre de lactosa, orgánico, etc».

La clave en este tema -abunda Sercovich- es la educación y sensibilización del consumidor, con datos claros y objetivos, promoviendo una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable, así como una mayor colaboración del sector con administraciones y asociaciones de la sociedad para promover una mejor nutrición.