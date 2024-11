Ampliar Dos policías integrantes de la unidad de ciberdelitos. R. C.

Un juzgado condena a un banco por no evitar una ciberestafa a un cliente El magistrado de Las Palmas no ve negligencia en la actuación de la perjudicada, a la que sustrajeron 4.902 euros a través de phishing, y determina la responsabilidad patrimonial de la entidad por no garantizar la seguridad digital