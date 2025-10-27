Juicio a los ciberacosadores que crearon la teoría de que la mujer de Macron es un hombre

Diez personas se sientan hoy y mañana en el banquillo de los acusados en el Tribunal Correccional de París por ciberacoso sexista contra la primera ... dama francesa Brigitte Macron, a la que acusan de ser en realidad un hombre.

Ocho hombres y dos mujeres están acusados de hostigar en línea a la esposa del presidente francés Emmanuel Macron, quien ha sido víctima de un bulo que se ha hecho viral en todo el mundo, según el cual sería una mujer transgénero, una persona que fue asignada como hombre al nacer, pero cuya identidad de género es femenina.

Los diez acusados, con edades comprendidas entre los 41 y los 60 años, son sospechosos de haber proferido contra la primera dama «numerosos comentarios maliciosos sobre el género y la sexualidad de Brigitte Macron, así como sobre la diferencia de edad (24 años) con su cónyuge, desde un punto de vista que la asimila a la pedofilia», según la Fiscalía de París.

La divulgadora trumpista

La mujer de Emmanuel Macron presentó una denuncia en agosto de 2024 ante los rumores falsos contra ella propagados por varios internautas en la red social X, antiguo Twitter.

La fiscalía de París abrió una investigación por ciberacoso en diciembre de 2024 y se la encomendó a la Brigada de Represión de la Delincuencia contra las Personas (BRDP). Varias personas fueron detenidas por este caso entre diciembre de 2024 y febrero de este año.

El juicio en el Tribunal Correccional de París tiene lugar después de que los Macron iniciaran el pasado julio medidas legales en Estados Unidos contra la influencer de extrema derecha Candace Owens por difundir en su podcast y en redes sociales teorías falsas sobre la primera dama «para promocionar su plataforma independiente, ganar notoriedad y ganar dinero». Owens, una influencer trumpista, ha asegurado en varias ocasiones que la primera dama francesa nació con sexo masculino.

Los acusados que son juzgados por el Tribunal Correccional de París difundieron en Internet comentarios de Candace Owens, como, por ejemplo, una portada falsa de la revista estadounidense Time, en la que se designaba a Brigitte Macron como «hombre del año», con el comentario «excelente».

Entre los acusados, hay un profesor, un publicista, un informático, una galerista y una médium. De ser encontrados culpables, podrían ser condenados a penas de hasta tres años de prisión y multas de hasta 45.000 euros, según la prensa francesa.

En el banquillo de los acusados se sientan, entre otros, el publicista Aurélien Poirson-Atlan, que en las redes sociales utiliza el seudónimo de Zoé Sagan. Su cuenta X, ahora suspendida, era seguida por miles de internautas y amantes de las teorías de la conspiración.

La médium condenada

También es juzgada, Delphine J., una mujer que se presenta médium bajo el seudónimo de Amandine Roy. Según ella, la primera dama, cuyo apellido de soltera es Trogneux, «nunca habría existido» y su hermano, Jean-Michel Trogneux, habría asumido su identidad tras haber cambiado de sexo. El hermano de Brigitte, de 80 años, está vivo.

Delphine J. fue ya condenada en primera estancia por difamación en 2024, junto a otra acusada, Natascha Rey, por propagar que Brigitte Macron era una mujer transgénero. Las dos complotistas contribuyeron en gran medida a dar a conocer esta alocada teoría en 2021 en YouTube, a través de una emisión en la que denunciaban el presunto «engaño», «estafa» y «mentira de Estado» sobre Brigitte.

La médium fue absuelta en apelación el pasado mes de julio. Brigitte Macron y su hermano recurrieron la decisión ante el Tribunal de Casación, la máxima autoridad judicial en Francia.

La falsa teoría sobre el falso cambio de sexo de Brigitte Macron se convirtió en viral en Estados Unidos en 2025, a raíz de las publicaciones de la influencer ultraconservadora Candace Owens.