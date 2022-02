Investigan la violación de un fraile al escritor Palomas cuando era niño

El juzgado de instrucción número 3 de Mataró (Barcelona) tiene abiertas diligencias previas, como consecuencia de una denuncia presentada por una víctima de abusos sexuales cometidos en un centro escolar de La Salle, en Premià de Mar (Barcelona), según han anunciado este jueves fuentes del TSJC. El magistrado que se ha hecho cargo del caso ha dado traslado de la denuncia a la Fiscalía, con el fin de que informe respecto de la prescripción o no de los hechos denunciados.

Y es que, la presunta violación ocurrió hace décadas. La denunció públicamente y también en el juzgado el escritor Alejandro Palomas. Los hechos ocurrieron cuando era un niño. Hoy, el escritor, ganador del Premio Nacional de Literatura Juvenil del Ministerio de Cultura y Premio Nadal, tiene 55 años. Denunció que cuando tenía ocho años fue violado y sufrió reiterados abusos sexuales por parte de un profesor, fraile, del colegio de La Salle, en Premià de Mar.

El presunto violador es el hermano Jesús Linares, nonagenario, ya retirado de la docencia. No obstante, tras conocer el caso de Alejandro Palomas, siete exalumnos del centro han denunciado también públicamente que fueron víctimas del mismo profesor, según ha publicado este jueves El Periódico. Fuentes del TSJC, han aclarado, no obstante, que a parte de la de Palomas, no está «minutada ninguna otra denuncia complementaria». El profesor denunciado estuvo al frente de la enfermería del centro escolar hasta 2010.

Desde el centro educativo han informado que han llevado este jueves a la Fiscalía de Barcelona los presuntos abusos de su profesor. «La institución censura, critica y condena estos hechos y quiere transmitir la voluntad de apoyar y acompañar a las víctimas y a cualquier persona que tenga alguna cosa que explicar, para así, poder reparar el dolor», según han señalado fuentes del centro en Europa Press. En un comunicado, La Salle también ha explicado que «recabará toda la información y entrevistará a los nuevos miembros de la comunidad educativa afectados en aquella época».

El caso La Salle ha estallado seis años después del caso Maristas. Fue el primer escándalo de pederastia destapado en el seno de un centro católico en Cataluña. Joaquín Benítez, exprofesor de gimnasia del colegio de los Maristas de Les Corts de Barcelona, fue condenado a 21 años de cárcel por haber abusado sexualmente de cuatro de sus alumnos entre los años 2006 y 2010. Trascendió a raíz de la denuncia del padre de uno de los menores, Manuel Barbero, después de que su hijo le desvelara que había sido abusado por Benítez. Tras él, salieron a la luz casos de pederastia en los Maristas de Mataró, en la abadía de Montserrat, en la parroquia de Vilobí d'Onyar, en los claretianos de Barcelona o en los jesuitas de Sarrià, entre otros.