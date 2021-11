Los jueces fijarán la custodia y el régimen de visitas de las mascotas en caso de divorcio

Las mascotas serán tratadas como el resto de miembros de la familia en caso de divorcio y nadie podrá embargarlas aunque su dueño sea un moroso. El Congreso dio ayer el primer paso para que la legislación civil y mercantil españolas dejen de tratar a los animales domésticos como a simples cosas, sin diferencia jurídica con un ficus o un taburete. Ahora, para el Código Civil, no son más que bienes muebles.

El pleno de la Cámara baja, a propuesta del PSOE, acordó iniciar una reforma legal que, cuando se complete en unos meses, hará que los animales domésticos pasen a ser considerados, a todos los efectos, «seres vivos dotados de sensibilidad», con derechos y cuyos propietarios estarán obligados a atender su bienestar, evitar el maltrato, el abandono, o una muerte cruel e innecesaria.

Solo el 'no' de Vox quebró el consenso. Ven «una insensatez» y «una proposición de ley hecha por auténticos animales». «Siempre llegan tarde, pero terminarán aceptándolo», contestó la socialista Sandra Guaita. «A sus tatarabuelos políticos también les costó aceptar que las personas de otro color no eran mercancías; a sus abuelos, que los trabajadores tenían derechos; y a sus padres políticos, que las mujeres no eran meros floreros», añadió.

La reforma altera la naturaleza jurídica de todos los animales domésticos y garantiza la protección de los 16 millones de mascotas que conviven con las familias españolas. Ningún gato doméstico podrá ser tratado ya por cónyuges o jueces como una nevera, ni ningún perro terminará en un depósito tras un embargo.

Busca tratar a los animales de compañía, presentes en el 40% de los hogares, como a uno más de la familia. Modifican los artículos que dicen cómo debe ser el convenio judicial que regule una separación o divorcio y obligan al juez no solo a dictar las condiciones en que quedan los hijos y las propiedades, o las pensiones que deben pagarse, sino también a fijar con detalle el destino de las mascotas familiares.

Tiene que establecer la guarda y custodia del animal, que podrá recaer en uno de los cónyuges o ser compartida, y a detallar «un reparto de los tiempos de convivencia y cuidado» –un régimen de visitas– si lo cree necesario, así como a especificar las medidas cautelares que ve precisas para que cada parte pueda cumplir con lo previsto en el convenio, incluida la manutención. La nueva ley también busca proteger al animal de compañía de los compromisos y maniobras financiaras de la familia. Declara entre los bienes que considera «absolutamente inembargables» por deudas a las mascotas. El legislador toma la medida, indica el texto, «en atención al especial vínculo de afecto que liga a los animales de compañía con la familia con la que conviven».

En busca de una protección similar cambia la Ley Hipotecaria. Dirá que, «salvo pacto expreso», las hipotecas no podrán incluir entre los bienes que sirven de aval los animales domésticos de una explotación ganadera, industrial o de ocio. Pero lo que prohibirá en cualquier caso es que las hipotecas se extiendan a los animales de compañía.