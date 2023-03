Iván Martín: «Gracias a la UFPC he podido cumplir mi sueño»

Canarias7 Las Palmas de Gran Canaria Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Iván Martín Chacón (27/10/1997, Las Palmas de Gran Canaria), estudió Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y actualmente está cumpliendo el sueño de ser periodista deportivo. Siempre ha tenido la vocación de informar sobre el deporte y ahora trabaja en un periódico local de reconocido prestigio.

–¿Cómo nació su vocación por informar?

–Estudié periodismo por mi deseo de informar sobre lo que más me apasiona en la vida, el fútbol. Desde muy pequeño quise ser comunicador deportivo, es innato en mí. Es verdad que mi profesión frustrada fue ser futbolista, entonces a raíz de ahí, empecé a sentir el arte del periodismo y no paré hasta conseguir ser un miembro más de este gremio.

–¿Cuando empezó su vínculo con el deporte?

–Siempre quise ser periodista deportivo. Es una vocación que tengo desde que era pequeño. He estado ligado al deporte de una forma u otra, empecé con 6 años practicando fútbol en el San Antonio, al lado de mi casa. Después di el salto al fútbol sala en el Colegio Marpe, pasando por otros deportes como el kárate, para poco más tarde volver al fútbol. Sin embargo, a los 16 años me di cuenta que practicarlo no era para mí, pero sí informar sobre este maravilloso deporte. Mi vocación era comunicar a la gente de lo que sucedía en los terrenos de juego, en las canchas, en la piscina, o incluso en la pista de tenis.

«Cuando entramos en la Universidad Fernando Pessoa Canarias, casi todos los estudiantes queriamos ser periodistas deportivos»

–¿Ser periodista deportivo puede resultar ser una fiebre?

–Puede ser, ahora todo el mundo quiere serlo. Cuando entramos en la carrera casi todos los estudiantes querían ser periodistas deportivos, pero a medida que avanzábamos en cursos a cada uno le gustaban más ámbitos del sector. Ahora solo unos pocos hemos logrado estar donde queremos. Cumplir un sueño en estos momentos de la vida está muy caro, y yo puedo decir que lo he logrado.

–Cuando comenzaste a estudiar Periodismo, ¿en qué medio de comunicación quería trabajar?

–Pues pensaba en la radio, estuve trabajando en Radio Juventud y también hice las prácticas en UD Radio, la emisora oficial de la UD Las Palmas. Además, mis padres Siempre cuentan muy orgullosos, una anécdota curiosa. Cuando tenía alrededor de 7 años me veían jugando a un videojuego de fútbol en la consola y dicen que yo le quitaba el volumen para convertirme por un momento en Manolo Lama, siendo el narrador principal y locutando el partido en mi propio cuarto (entre risas).

–¿Por qué estudiar en Gran Canaria y no fuera?

–Pues la verdad que un principio pensé en irme fuera, sin embargo, cuando volví de mi Erasmus en Alemania (Ciclo Superior en Administración y Finanzas), decidí acudir a un seminario que presentaban dos de los mejores profesores y con más reputación de la universidad, en el que exponían el curso del doble grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual mediante diapositivas. Es cierto que cuando fui con mi madre ambos nos quedamos dudando, ya que la universidad era privada y estaba muy verde aún. Sin embargo, actualmente siento que haberme matriculado en ella, fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida.

–¿Cómo es estudiar en la Universidad Fernando Pessoa Canarias?

–La universidad cuenta con unas instalaciones alucinantes y un profesorado cualificado y muy bien preparado para impartir clases. Los tutores siempre están atentos a lo que necesites, el trato es muy bueno. Saben como te llamas y apellidas, se involucran en todo como si de ellos mismos se tratase el problema. Se centran en la educación y en que los alumnos progresen, en especial, Sima González Grimón (Jefa del Dpto. de Ciencias de la Comunicación), mi tutora desde el primer curso. Ella se convirtió en mi mentora e imprescindible para mí, un pilar de apoyo para progresar en la carrera.

–¿Qué le ha aportado estudiar en la UFPC?

–Pues he adquirido muchos conocimientos que ahora mismo llevo a cabo en mi día a día, en mi profesión de redactor en CANARIAS7. Puedo decir que he cumplido mi sueño de ser periodista habiendo estudiado en la Pessoa.

–¿Qué mensaje le darías a quienes se esfuerzan por lograr su sueño?

–Que no pierdan la esperanza, que luchando cada día, con trabajo y ganas todo se puede lograr. Una de las claves del buen periodista es tener fuentes, amigos en todos lados. Vital para tu trabajo de investigación.