Ithaisa Rodríguez: «Con 19 años eres ya un hombre, Yéremi»

La madre de Yéremi Vargas, Ithaisa Rodríguez, ha publicado una carta en sus redes sociales con motivo del cumpleaños de su hijo. Yéremi cumple este miércoles 19 años.

En su casa no hubo los tradicionales preparativos de cara a celebrar su cumpleaños, como sí los hubo hasta el 18 de julio de 2006, último año en el que celebró su aniversario rodeado de los suyos. Esta es la misiva de Ithaisa:

«Hoy es un día muy especial. Hace 19 años nacía mi primer hijo. El que me convirtió en madre. Mi primer hijo. Jeremy José. A pesar de mi corta edad y mis inseguridades llegaste para hacerme feliz, no sólo a mí sino a toda la familia. Fue un día inesperado ya que, ¡llegaste antes de tiempo! Con tan sólo 7 meses de embarazo. Eras pequeñito e indefenso. Cuando naciste la primera cara que viste fue la de tu tía Mili (mi hermana), fue todo muy inesperado. Fuiste el protegido de todos. Yo con tan sólo 16 años. La menor de la familia y mi pequeño Yeremi arropados por todos. Recuerdo la alegría de tus abuelos al llegar a casa. Tu abuelo comentaba «estoy loco con él». Te criaste en medio del cariño de todos. Muy feliz. Tus primos venían a casa por ti. Tus abuelos no podían ser más felices. Tenías todo lo que querías. Me acariciabas el pelo y me decías cuánto me querías y a tu abuela agradecías el plato de comida que te ponía cada día en la mesa. Al abuelo demostrabas el cariño y ya crecidito a tu hermano Aidan lo amabas y tu deseo era verlo correr y jugar contigo. Todos los fines de semana en casa había fiesta. Nos reuníamos para hacer asaderos. Abuelo tocaba la guitarra y abuela cantaba. Todo era alegría e ilusión. Compartíamos momentos muy lindos. La gente paraba a verlos jugar con las motos en el circuito que tus tíos hicieron con mucho cariño. ¡Éramos tan felices!, recuerda Ithaisa, para seguidamente elucubrar sobre cómo sería la vida si su hijo estuviese presente.