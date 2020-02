Italia suma más de 50 infectados por el coronavirus y cierra 11 localidades

efe / roma

La cifra de contagiados crecerá inevitablemente, aseguran las autoridades italianas que ya han confirmado dos fallecidos y la infección por el nuevo coronavirus de 52 personas en las regiones de Lombardia, Venero y un último caso aparecido en Piamonte, en el norte del país, mientras se esperan nuevas medidas para restringir la epidemia.

Por el momento, a cerca de 60.000 personas en once localidades, diez en Lombardia y una en Veneto, se les ha pedido que no salgan de sus casas, se ha ordenado el cierre de los comercios y suspendido las actividades públicas y los trenes no se detienen en estas localidades.

Así lo indicó el asesor de bienestar social de la región de Lombardía, Giulio Gallera, en una rueda de prensa en la que confirmó que el epicentro del brote de coronavirus en Italia está en la provincia de Lodi, donde se han registrado casi todos los positivos por el coronavirus Covid-19.

Explicó que los primeros seis casos detectados corresponden a las personas que tuvieron contacto con el denominado paciente uno, el hombre de 38 años de Codogno, en la provincia de Lodi, que se encuentra en estado grave después de haberse contagiado, se supone, tras cenar con un amigo que había llegado de China el pasado 21 de enero.

Entre estos primeros contagiados se encuentra la mujer de este, embarazada de ocho meses; un amigo con el que salía a correr y el padre de este último, según han podido reconstruir las autoridades de la región de Lombardía.

Explicaron que se han realizado un total de 259 pruebas en las últimas horas para localizar los contagios.

Entre ellos está también el caso de una mujer de 38 años que se encontraba ingresada en el hospital de Cremona por problemas respiratorios y que se descubrió que estaba contagiada al conocer que tenía contactos en Codogno, el epicentro del brote infeccioso.

Gallera también confirmó que resultaron contagiados un matrimonio, un médico y una pediatra, que trabajaban cerca de Codogno.

El asesor de la región también confirmó que la segunda víctima es una mujer de 77 años de Codogno. Esta mujer falleció el pasado 20 de febrero en su casa por complicaciones respiratorias y una prueba realizada tras su muerte ha confirmado que estaba afectada por el nuevo cornavirus.

Mientras, en Véneto hay otros doce contagiados, entre ellos familiares o allegados del hombre de 78 años que falleció el viernes por el Covid-19 en la localidad de Vo’ Euganeo.

El presidente del Gobierno, Giuseppe Conte, se reunió durante varias horas con los responsables de Protección Civil para tomar eventuales «medidas extraordinarias» ante este foco.