Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
En cinco años 3.000 millones de personas sufrirán obesidad en el mundo.. Adobe stock

Italia declara por ley que los obesos son enfermos

Pioneros ·

La normativa, que impulsa la prevención, carece aún de la financiación necesaria para costear los nuevos tratamientos

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Sábado, 8 de noviembre 2025, 19:14

Comenta

Ser obeso no es culpa de quien sufre esta dolencia. Ya lo explicaban los médicos y ahora en Italia también lo afirman las leyes, después ... de que a principios del mes pasado fuera aprobada por el Parlamento de Roma una normativa única en el mundo que reconoce la obesidad como una «enfermedad crónica, progresiva y reincidente». La disposición sólo cuenta con seis artículos que apuntan principalmente hacia la prevención y la lucha contra la estigmatización de esta enfermedad, que en el país alpino sufren alrededor de seis millones de personas (el 12% de la población adulta). En España las cifras son más altas, pues se calcula que más del 15% de los mayores de 18 años padecen esta dolencia que va camino de convertirse en uno de los mayores problemas de salud pública del planeta.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos encapuchados con cuchillos atracan un Spar en La Feria
  2. 2 Oposiciones de Educación: 685 plazas de maestros y medidas contra el efecto llamada de aspirantes de fuera
  3. 3 Espectacular persecución policial en Las Palmas de Gran Canaria con varias colisiones y dos detenidos
  4. 4 Vive a sus anchas en las Alcaravaneras
  5. 5 Una palmera se desploma y aplasta un coche en Lomo Los Frailes: «A otra hora, habría habido una desgracia»
  6. 6 Viernes de caos en la GC-1 con largas retenciones dirección Las Palmas de Gran Canaria
  7. 7 El tren de borrascas no frena y la Aemet destapa cómo serán las lluvias en Canarias
  8. 8 Un hombre agrede a una persona tras una discusión al grito de «les voy a apuñalar a todos» en Schamann
  9. 9 Persecución de película en Las Palmas de Gran Canaria: se da a la fuga con un coche robado y lo detienen tras chocar contra más de 15 vehículos
  10. 10 Con caretas de Halloween: la Policía investiga si los detenidos tras una accidentada fuga son los enmascarados del atraco de La Feria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Italia declara por ley que los obesos son enfermos

Italia declara por ley que los obesos son enfermos