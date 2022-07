Fuerteventura, la isla que más población gana en diez años

En la última década se ha ralentizado el crecimiento poblacional de Canarias y aún así, las islas han ganado en diez años 54.600 habitantes. Pero el crecimiento es desigual tanto si se analizan los datos por islas como, si en cada isla comparamos los municipios.

Así, según los datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC), La Palma y La Gomera son las islas que han perdido población, un 2,44% y un 2,76% respectivamente, mientras que Lanzarote y Fuerteventura son las que porcentualmente más habitantes han atraído en los últimos diez años aumentando su población en un 9,89% y un 12,4%. El fenómeno de la España vaciada, aunque a escala, también se reproduce en las islas, explica el profesor José León García Rodríguez, del departamento de Geografía e Historia de la Universidad de La Laguna (ULL).

Si se compara con el primer padrón continuo que ofrece el ISTAC, de 1986, con el de 2021, que da cuenta de la población censada a 1 de enero de cada año, Canarias ha sumado en 35 años 566.000 habitantes, es decir, un 26% más. Entre 2006 y 2007, justo antes de la crisis, las islas superaron los dos millones de habitantes. Hoy, los 2.176.000 de habitantes censados en enero de este año por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se asientan mayoritariamente en las costas perdiendo población el interior de las islas, y atraen más habitantes las islas orientales y Tenerife.

Esta isla es la que más población ha ganado en la última década, 29.313 habitantes, siendo la más poblada con 927.993 vecinos. Lanzarote ha crecido porcentualmente más que Tenerife, un 9,89%, pero ha ganado 14.057 habitantes, mientras que Fuerteventura ha sumado en una década 13.206 personas, un 12,4%.

Gran Canaria, que es la segunda isla más poblada, prácticamente se ha mantenido igual, con 852.688 habitantes, solo 463 más que hace diez años.

La Palma ganaba habitantes hasta 2010, de hecho, llegó a contar con una población de 87.163 personas. Pero desde entonces ha ido perdiendo población. En la última década se han marchado 2.088 personas lo que supone un 2,44%. Antes de la erupción del pasado mes de septiembre vivían allí 83.380 personas. La Gomera porcentualmente ha perdido más que La Palma, un 2,76% frente al 2,44% de la primera, pero en número absolutos entre 2012 y 2021 ha perdido 616 habitantes. El Hierro, en cambio, sí ha aumentado su población en la última década. Hoy cuenta con 11.298 personas en su padrón, un 2,40% más que hace diez años.

¿Y dónde se asienta la población? José León García Rodríguez expone dos patrones. Por un lado, cerca o en las grandes ciudades de las islas y, por otro, las zonas turísticas. «Desde hace mucho tiempo hay un atractivo de la población a vivir en ciudades, los pueblos especialmente los alejados de las ciudades grandes, van dejando de ser atractivos porque tienen menos servicios y esto produce la pescadilla que se muerde la cola: menos servicios se convierten en menos atractivos y los servicios se reducen porque no hay población. Y si no hay servicios se reducen los puestos de trabajo que los cubrían y como no hay trabajo se reduce el atractivo. Eso es lo que ha ocurrido en la España vaciada y, en general, en Canarias a menor escala porque las islas son más pequeñas y todo está más cerca, pero pasa en los pueblos del interior de las dos islas capitalinas y mucho más en La Palma, La Gomera y El Hierro. Y en algunos municipios de Fuerteventura y algo menos en Lanzarote.

Efectivamente los municipios más poblados son Las Palmas de Gran Canaria (378.865 habitantes), Santa Cruz de Tenerife (208.563), La Laguna (158.010), Telde (102.769), Arona (82.563), Santa Lucía de Tirajana (73.573) y Arrecife (56.284). Todos ellos han ganado habitantes en la última década con la excepción de la capital grancanaria que ha perdido al 0,95% de su población. Pero, salvo Arrecife, que sí ha ganado un 14,42% de población en diez años, ninguna de estas ciudades está en la lista de los municipios que más población porcentualmente han atraído. Una lista que encabeza San Miguel de Abona (24,59%),a la que sigue Granadilla, La Oliva, Puerto del Rosario, Puntagorda, la capital lanzaroteña, Antigua, Tuineje y Güímar. Y por el contrario, los que más pierden son Hermigua, Artenara, Mogán, La Aldea, Tejeda, Santiago del Teide, San Andrés, Los Silos, Tazacorte y Barlovento.