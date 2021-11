Isabel Torres: «Ahora que me queda poco tiempo valoro cada detalle»

La actriz grancanaria Isabel Torres asistió al programa de Telecinco después de anunciar que le quedan dos meses de vida.

«No saben lo bonito que es, desde que me diagnosticaron la enfermedad, escuchar un pájaro en cualquier parque, el ruido del mar o disfrutar de cualquier detalle al que no dabas valor antes, ahora le das un valor inmenso porque no sabes cuanto tiempo más a poder disfrutarlo», dijo la actriz grancanaria, protagonista del programa de Telecinco Sábado Deluxe.

Isabel Torres se despidió hace unos días de sus fans en sus redes sociales al anunciar que los médicos le dan dos meses de vida por el empeoramiento del cáncer que padece. «Estar aquí es un regalo porque soy seguidora del mejor programa de televisión. Me he tenido que arreglar con ayuda de mi estilista y peluquero porque, no es que me haya dejado ir, es que estaba muy desmejorada», dijo la actriz de Veneno.