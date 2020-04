Isabel Laucirica: «Juntos podemos vencer todo lo que se nos ponga delante, incluida esta pandemia»

El aislamiento es otro cantar puesto que tiene un hijo que vive en Módena, que es la segunda zona con más contagios de Italia, y una hija en Barcelona. «Hasta que han podido quedarse en casa lo llevé con bastante angustia». Como su marido está fabricando viseras de protección, por lo menos acompasa tanta preocupación con la certeza de sentirse que ayuda en estos días de pandemia.

En lo tocante a la junta insular de la AECC, está en permanente conexión con la trabajadora social, la fisioterapeuta y la preparadora física que se ocupan de las socias a través del teletrabajo, desde vídeos con ejercicios físicos hasta consultas de psicología. Desde el jueves 12 de marzo, cuando cerraron la sede, el colectivo funciona así y gracias a la AECC a nivel nacional. «Seguro que, como la anterior Fuerteventura contra el Cáncer, no lo hubiéramos podido hacer solas, ni económicamente, ni en cuanto a medios y plantilla laboral porque nos respalda la AECC.

Estamos eternamente agradecidos a este colectivo porque solas no hubiéramos podido salir adelante». Para Laucirica, una de las tareas más importantes es mantener el contacto con las asociadas y recordarles que no están solas, aparte de ayudarlas en la gestión de trámites sanitarios, ayuda social, gastos de viajes por tratamientos oncológicos, etc.

En estos días de pandemia le preocupan más que nunca los pacientes, en el sentido de que la doble insularidad también pasa factura: «Hay mucha gente pendiente de pruebas en Gran Canaria y el desplazamiento es un riesgo añadido a tu enfermedad, por lo que estamos intentando que se hagan aquí o se retrasen. Y es que ahora sólo hay un vuelo diario y hay que volver en el barco por Morro Jable».

El mensaje positivo no hay ni que pedírselo a Isabel porque está en el ADN de la AECC. «La primera regla es que juntos podemos luchar y combatir todo lo que se ponga por delante». Eso sí, acaba recordando que el teléfono de InfoCáncer (900-100036) también se ha habilitado para ayuda en el duelo por la Covid-19.