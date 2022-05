Investigan una violación grupal a una joven al salir de una discoteca en Granada

Una mujer de 22 años ha denunciado una violación grupal cometida por cuatro hombres en la madrugada del pasado miércoles. El informe forense describe la existencia de heridas propias de una violación brutal, tras el examen al que fue sometida la mujer en un centro sanitario de la capital granadina al que acudió en compañía de una amiga tras sufrir la agresión.

Los hechos sucedieron después de que la joven saliera de una discoteca de la capital granadina, donde había estado con unas amigas, de madrugada. Cuando se dirigía a su domicilio fue abordada por los cuatro ocupantes de un turismo en las inmediaciones del Camino de Ronda.

El coche ralentizó la velocidad poniéndose a la altura de la chica y, en un momento dado, uno de sus ocupantes abrió la puerta trasera del turismo, la cogió del brazo y la introdujo en su interior.

A partir de ese momento, la trasladaron a distintos puntos de la capital hasta que encontraron una zona solitaria donde consumaron la agresión sexual los cuatro individuos que ocupaban el vehículo. Más tarde, la dejaron abandonada y malherida como consecuencia de la agresión sexual. Los violadores no utilizaron ningún tipo de arma para someterla; solo usaron la fuerza física.

El caso está judicializado, según ha podido saber este periódico, desde ayer jueves, una vez emitido el correspondiente informe forense.

Dificultades

La Policía Nacional ha abierto una investigación para tratar de determinar quiénes eran los ocupantes del vehículo que violaron a la víctima, y las zonas por donde se movieron con el coche antes de que sus ocupantes ejecutaran la agresión sexual. No resultará nada fácil dar con ellos porque, en principio, no hay ningún dato sobre la matrícula del coche o la identidad de los malhechores. La víctima no los conocía absolutamente de nada y se vio sorprendida cuando la abordaron desde el turismo.

Tras ser atendida en el centro sanitario, se articuló el tradicional protocolo judicial cuando se detecta una agresión sexual. Previamente, los profesionales sanitarios ya habían registrado rasgos claros de una violación. Rápidamente se pidió la presencia de un forense y se puso el caso en conocimiento del Cuerpo Nacional de Policía, juzgado, apoyo psicológico y de cualquier otro tipo.

De hecho, hay un equipo, Amuvi, de profesionales del ámbito jurídico en Granada especializadas en este tipo de casos de agresiones sexuales y con una trayectoria de décadas tratando con este tipo de víctimas y representándolas en los tribunales de justicia.

De momento, desde los ámbitos judicial y policial se han volcado con este caso en aras de resolverlo lo antes posible de forma satisfactoria. La víctima, mientras tanto, trata de recuperarse de esta pesadilla.