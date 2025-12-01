Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 1 de diciembre de 2025
L. V.

Investigan en Torrejón de Ardoz la muerte de un matrimonio como posible caso de violencia machista

Agentes de la Policía Nacional han encontrado el cuerpo de la mujer con heridas de arma blanca y el hombre se habría lanzado desde el balcón

Almudena Santos

Almudena Santos

Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:50

Comenta

Eran las 22.00 horas de este domingo, 30 de noviembre, cuando los agentes de la Policía Nacional recibían una llamada alertando de que un hombre se había lanzado desde un balcón en Torrejón de Ardoz. Al personarse en el lugar de los hechos, los efectivos encontraron también el cuerpo sin vida de una mujer que, además, presentaba múltiples heridas de arma blanca.

Según informan fuentes policiales, ambos eran un matrimonio de 45 años ella y 44 él. Y aunque todavía permanecen todas las hipótesis abiertas, todo parece indicar que el hombre, tras matar a su pareja, con quien tenía dos hijos menores de edad, se ha quitado la vida. Desde Delegación de Gobierno de la Comunidad de Madrid confirman que los hechos están siendo investigados como un posible caso de violencia de género.

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fútbol, la trampa que usó Kenneth, el presunto depredador sexual
  2. 2 Mininos asesinos en los espacios naturales de Gran Canaria
  3. 3 El Cabildo inicia un proceso de desahucio de okupas en las naves de Los Corralillos
  4. 4 El Perola se despide con una gran fiesta
  5. 5 Fallece en la capital tras chocar con su moto contra un coche
  6. 6 Cuatro fallecidos en un cayuco que se quedó sin agua ni comida a 30 km al sur de El Hierro
  7. 7 El caos del Mirador del Atlante: maltrato al patrimonio, obras ilegales y fiestas prohibidas
  8. 8 Las Rehoyas: una reposición fuera de plazo
  9. 9 Marimar Izquierdo: La suerte es contar con ella
  10. 10 Más de 9.000 autónomos 'estallan' en Canarias y toman la calle para exigir «una situación más justa»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Investigan en Torrejón de Ardoz la muerte de un matrimonio como posible caso de violencia machista

Investigan en Torrejón de Ardoz la muerte de un matrimonio como posible caso de violencia machista