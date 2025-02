Investigan a un entrenador de un club de Granada por una presunta agresión sexual

La Policía ha abierto una investigación tras la denuncia de una menor a un entrenador de un club deportivo de la ciudad. Se trata de un caso de presunta agresión sexual, según han confirmado a este periódico fuentes conocedoras del caso.Tras esta denuncia inicial ... han aparecido otras víctimas, según el club. Todas son chicas.

El club envió este lunes un comunicado a todas las familias de miembros de esta entidad, en la que se practica baloncesto y voley, para indicar que había procedido a despedir a uno de sus entrenadores tras una denuncia recibida a final del mes de enero. La Policía Nacional confirmó a IDEAL que se ha abierto una investigación al respecto.

En el comunicado, el club indica que recibieron una denuncia contra un entrenador «dentro del marco de la Ley para la Violencia en la Infancia y la Adolescencia». Tras tener conocimiento de los hechos, se activó el protocolo interno relacionado con estos asuntos «obteniendo conclusiones inequívocas» sobre lo ocurrido y tomando medidas al respecto.

Una de las víctimas comunicó a un integrante del club unos comportamientos inadecuados y estos se pusieron en conocimiento de este delegado encargado de este tipo de asuntos que se entrevistó con la menor

Desde la entidad explicaron a este periódico que hay varias chicas que podrían haber sido víctimas de este entrenador. Aunque no han querido dar detalles sobre lo sucedido, sí han asegurado que aunque cuando hablaron con ellas no se les pidieron detalles, «con lo poquito que contaron en el primer minuto para el club era suficiente» para despedir a este entrenador. «Yo sólo sé lo que se me contó en una primera reunión y ahí me quedó claro que la parte de despedir a esa persona se hacía», han reiterado.

Los pasos a seguir fueron los recogidos en el protocolo del equipo, según explica uno de sus miembros, que es el que se ha encargado del caso como delegado de defensa del menor. Precisan que una de las víctimas comunicó a un integrante del club unos comportamientos inadecuados y estos se pusieron en conocimiento de este delegado encargado de este tipo de asuntos que se entrevistó con la menor. Después, acudieron con la joven a la Policía Nacional para poner los hechos en su conocimiento y seguir los pasos indicados.

«El caso, por el momento, está en manos de la justicia e, independientemente de sus conclusiones, la decisión interna del club, aplicando el protocolo anterior, ha sido apartar al entrenador, para siempre, de cualquier aspecto y función relacionado con el club», precisaron en su escrito.

Según han afirmado, es la primera vez que se enfrentan a una situación de este tipo, aunque el entrenador que ha sido apartado «no era un recién llegado», sino que llevaba algunos años vinculado a la entidad.

«Nosotros hemos declarado lo que sabíamos», aclararon desde el club, mientras que aseguraron que desconocen los detalles de las declaraciones de las víctimas o la calificación del supuesto delito que podría haber cometido el entrenador. A partir de ahí, afirmaron, es la Policía la que se encarga de la investigación. Aunque reiteraron que estas chicas y sus familias podrán contar con el apoyo del club, que lamenta profundamente haberse visto envuelto en una situación de esta índole.

Las medidas del club

Insistieron en que lo más importante ahora es la protección de las víctimas. De hecho, han explicado que en las próximas semanas añadirán «una acción nueva a la lucha contra este tipo de violencias dentro del club». En este sentido, detallaron que contarán con una psicóloga que impartirá una charla a todos los miembros del club sobre cómo detectar «comportamientos inaceptables».

Hasta ahora, precisó el club en su comunicado, contaban con diferentes protocolos (protocolo contra la violencia en la infancia y la adolescencia y protocolo contra el acoso laboral) y los diferentes cuerpos técnicos recibían un vídeo explicativo sobre este tipo de violencias que «en este caso ha ayudado a que saliese a la luz estos desgraciados comportamientos».