Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Parlamento de Canarias, en directo: los diputados cuestionan la subida de tasas aeroportuarias
Manifestación contra una agresión sexual. E.C

Investigan a dos alumnas de 12 años por agresión sexual a una niña de 6 en un colegio de Vitoria

La Fiscalía de Menores estudia el caso, con al menos tres ataques desde septiembre en un centro público durante los recreos

David González

Miércoles, 29 de octubre 2025, 06:48

Comenta

La Fiscalía de Menores investiga las presuntas «agresiones sexuales» cometidas por dos alumnas de 12 años sobre otra niña, de solo 6, matriculada en el ... mismo colegio público de Vitoria. Los supuestos ataques ahora bajo la lupa judicial se produjeron en los recreos o en el horario de comida y dentro de las instalaciones educativas. Por la información recabada desde el Ministerio Público, ambas adolescentes habrían obligado a la pequeña a entrar con ellas en algún baño o, incluso, en una casita de juegos para someterle a vejaciones.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Borrón copero de la UD Las Palmas (3-1)
  2. 2 Red de pederastas en Gran Canaria: prostitución, zoofilia, violaciones, coprofilia, drogas y sado con menores vulnerables
  3. 3 Ingresa en prisión la ciudadana que molestaba a los vecinos en Agüimes
  4. 4 Muere un hombre ahogado en la playa de La Laja, en Las Palmas de Gran Canaria
  5. 5 Una cadena de borrascas llega a España en cuestión de horas y la Aemet advierte del impacto en Canarias
  6. 6 La capital grancanaria se rinde a los bocatas de La Pata Gourmet by Kiko
  7. 7 Un hombre muere tras una caída accidental y golpearse en el suelo en el Lomo Los Frailes
  8. 8 Josep Martínez, exportero de la UD Las Palmas, atropella mortalmente a un anciano en Italia
  9. 9 El propietario de la vivienda asaltada en Guía: «Sentí un escalofrío, como si la muerte estuviera cerca»
  10. 10 «¿La clave de nuestro éxito? Tener los precios más bajos de Canarias y esto es un hecho, no un eslogan»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Investigan a dos alumnas de 12 años por agresión sexual a una niña de 6 en un colegio de Vitoria

Investigan a dos alumnas de 12 años por agresión sexual a una niña de 6 en un colegio de Vitoria