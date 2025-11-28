La investigación apunta a una muerte por asfixia en el crimen machista de Málaga El joven se entregó en el cuartel de Martos (Jaén) y confesó haber matado a su pareja, aunque ella acababa de poner fin a la relación

Juan Cano y María José Díaz Alcalá Málaga Viernes, 28 de noviembre 2025, 09:12

La investigación en torno al crimen machista de Campillos apunta a que la muerte de Conchi, de 25 años, se produjo por asfixia. Su exnovio, Ismael (28), se encuentra en dependencias policiales tras entregarse en el cuartel de Martos, donde manifestó que podía haber matado a la que había sido su compañera sentimental los últimos cuatro años.

El hallazgo del cadáver se produjo precisamente a raíz de su confesión. Tras el crimen, el joven se desplazó la mañana de este miércoles 26 de noviembres hasta su pueblo, aparcó su coche, dejó las llaves en casa y caminó hasta las dependencias de la Guardia Civil en la localidad jiennense.

Allí, según las fuentes consultadas, contó que había acabado con la vida de Conchi, a la que sus amigas conocían como 'Barbie', en el municipio malagueño de Campillos. Incluso proporcionó a los agentes de la Benemérita la dirección de la casa donde se encontraba el cuerpo.

Los responsables del cuartel de Martos avisaron rápidamente a sus compañeros en Málaga, que se desplazaron en ese mismo momento a la vivienda por si Conchi aún estaba con vida. La encontraron en la segunda planta de una pequeña casa mata, donde está ubicado el dormitorio.

La joven ya había fallecido cuando llegaron los agentes, que localizaron un trapo junto a ella o sobre su cara con el que le podría haber taponado las vías respiratorias. Otras fuentes apuntaron a un estrangulamiento, extremo que no ha podido ser confirmado. Sea como fuere, el mecanismo de la muerte es asfictico.

No había denuncias previas de Conchi a Ismael, aunque ambos estaban inscritos en el sistema Viogén (para la protección de víctimas de violencia machista) respecto a parejas anteriores, ella como víctima y él como denunciado. El caso de Conchi ya no se encontraba activo.

La joven lleva cuatro años saliendo con Ismael, al que conoció en Martos, donde ella estuvo residiendo bastante tiempo y tenía un círculo amplio de amistades. Según el entorno de Conchi, habían tenido bastantes altibajos y varias rupturas, aunque ella siempre acababa volviendo con él.

Al parecer, en los últimos días, Conchi trató de poner fin definitivamente a la relación sentimental, pero Ismael se resistía a marcharse de la vivienda que ella compartía con su padre en Campillos, en la que los tres habían estado conviviendo una temporada. De hecho, el autor confeso del crimen trabajaba recogiendo la aceituna en una finca de la localidad.



