La Inteligencia Artificial entra en juego en losPremios GENIO Innovación de Vocento

Los retos se solventan en muchas ocasiones con innovación, y así lo hace saber cada año los Premios GENIO Innovación promovidos por Vocento, con la asesoría estratégica deSCOPEN, que rinden un reconocimiento a la creatividad en la comunicación, reconociendo a las empresas y profesionales que han demostrado la mayor eficacia en sus estrategias de marketing y comunicación, así como su adaptación a un mundo de medios que se encuentra en constante cambio.

Los galardones celebran este próximo año su XVII edición con Murcia como sede, de la mano del diario 'La Verdad' para ejercer de anfitrión en una edición que tendrá lugar los próximos 13 y 14 de marzo. «Un medio que ha ejercido como testigo y narrador de la vida de los murcianos y de los episodios que han marcado el devenir de esta tierra», dijo Rafael Martínez de Vega, director general de CM Vocento.

En 2024 se cumplirán 10 años desde que Vocento evolucionó los Premios haciéndolos más atractivos, con un formato itinerante e incorporando una jornada de conferencias inspiradoras y diferenciales en torno a la innovación, por las que han pasado en los últimos tiempos figuras emblemáticas y reconocidas como el bioquímico del CSIC Carlos Briones, la psiquiatra y divulgadora Marian Rojas Estapé, el polifacético Jesús Calleja, los cocineros David de Jorge y Andoni Luis Aduriz, el neurocientífico Manuel Martín-Loeches o el periodista y escritor Mikel Ayestarán.

Los premios se han consolidado como los premios a la innovación en comunicación de referencia en el sector, batiendo récord de asistencia el pasado año. «Este año se ha incorporado la Inteligencia Artificial al formulario, para conocer cuáles de las piezas publicitarias hacen uso de esta tecnología en el sector del marketing y la comunicación», dijo en el acto de presentación Kika Samblás, Partner & Managing Director de SCOPEN.

En el acto celebrado en el edificio de Vocento, se hizo un repaso a las distintas ediciones de los GENIO con un vídeo recordatorio en el que aparecieron distintos participantes de ediciones pasadas, y en el que se puso en relieve que durante los dieciséis años de recorrido de estos galardones, han participado 795 anunciantes, 453 agencias y presentado hasta 3.411 trabajos. «En la última edición tuvimos hasta 58 nuevos anunciantes y 50 nuevas agencias participantes, y echando un vistazo a los datos de satisfacción, vemos que el equipo que trabajamos en los GENIO lo vamos haciendo un poco mejor cada año para el disfrute de todos», anunció Samblás, que destacó a Mahou San Miguel, Vodafone o el Gobierno de Navarra como los anunciantes más premiados desde que en 2007 el certamen iniciara su andadura. Todas marcas reconocidas históricamente, así como agencias del calibre de iProspect o McCann, que acumulan hasta 16 trofeos.

Presentación candidaturas Premios GENIO Innovación 2024

El periodo de inscripción -totalmente gratuito- comenzó el pasado 6 de noviembre y termina el 9 de enero para las áreas de inscripción: Innovación en Marketing, Comunicación y Uso de los Medios o Innovación en Diseño de Producto y Diseño de Servicio.

Jurado Premios GENIO Innovación 2024

Continuando con la línea establecida hace varias ediciones se ha formado un jurado compuesto por profesionales de la industria pertenecientes a compañías anunciantes, agencias de medios, creativas, digitales y consultoras.

En esta ocasión, lo formarán Sonia Granados, Marketing Commercial & Clean Energies Cepsa, Ícaro Moyano, Chief Strategy Officer GroupM, Sara Vega, Directora Marketing y Comunicación FNAC, Angélica Hernández, Global Brand Director Mahou San Miguel, Victor Blanco, Executive Creative Director PS21, Paulo Areas, Chief Creative Officer VMLY& R, Marion Racine, Chief Marketing OfficerKFC, Juanma Soriano, Director Creativo Portavoz, Jesús Moya, Strategic Engagement Socio fundador y Head of SEO SIDN Digital Thinking, Lucía Angulo, Managing Director & Head of Creative Business Accenture Song, Jesús Moradillo, CEO Apache, Julio Gálvez, Director Creativo Ejecutivo Bungalow25, Javier Recuenco, Director General Performics, Isahac Oliver, Partner & General Creative Director &Rosás, Juan Hevia-Aza, Director Marketing y Eventos de Vocento, Mireia Pousa, Head of Media & Branded Content Strategy Naturgy, Roger Sendra, Director General Dentsu Media BCN. Rafael Martínez de Vega, Director General CMVocento, y Kika Samblás, Partner & Managing Director SCOPEN actuarán como secretarios del jurado

Este año Dentsu será de nuevo el patrocinador principal de los premios, que ya se han consolidado como referencia en el sector de la industria publicitaria. Por su parte, Hyundai será el 'coche oficial GENIO' 2024.