Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
IES La Contraviesa de Albuñol, ayer. MJAT

El instituto de Granada expulsa al menor que agredió con un cuchillo a un niño de 12 años en clase

La víctima, que permanece estable, fue trasladado de urgencia desde el instituto al Hospital Santa Ana de Motril

MJ Arrebola

Granada

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 07:50

Comenta

En Albuñol los vecinos siguen sin dar crédito a lo sucedido. Los alumnos del Instituto de Educación Secundaria La Contraviesa comenzaron la mañana del martes ... como cualquier otro día de clase. Eran poco más de las ocho y, entre risas y conversaciones, los grupos de 1º de la ESO se dirigían a sus aulas mientras los profesores terminaban de preparar la primera hora lectiva.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los canarios que están en la lista Forbes 2025 de los más ricos de España
  2. 2 Cierran al baño las playas de Vargas, Melenara, San Agustín y Las Burras por contaminación marina
  3. 3 Canarias se sofoca: la Aemet avisa del golpe de 34º grados y calima pero ya pone fecha de fin
  4. 4

    «Buenas tardes Ángel Víctor»: el mensaje que certifica que Aldama sí trató con el ministro cuando presidía Canarias
  5. 5 Ni ratas ni cucarachas: la mayor plaga de Las Palmas de Gran Canaria viene por el aire
  6. 6 900 veces Miguel Ángel Ramírez
  7. 7 Torres: «No hay mordidas, no hay pisos en Atocha, no hay mujeres explotadas sexualmente, no hay nada»
  8. 8 Llegó el día: la oposición presenta la moción de censura en el Ayuntamiento de Valsequillo
  9. 9 Controlado un incendio declarado en Valleseco tras afectar a unos 2.000 metros cuadrados de vegetación
  10. 10 Casa Fataga se cierra por ser un peligro

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El instituto de Granada expulsa al menor que agredió con un cuchillo a un niño de 12 años en clase

El instituto de Granada expulsa al menor que agredió con un cuchillo a un niño de 12 años en clase