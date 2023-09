Inicio de curso: desorganización de las plazas de 0 a 3 y falta de centros

Pese a la disminución del alumnado en general en Canarias, por la bajada de la natalidad, en el sur de las islas capitalinas faltan al menos una decena de nuevas infraestructuras educativas. Así lo afirmó este martes Gerardo Rodríguez, portavoz del STEC.

El sindicato, que criticó la gestión que se ha hecho este curso para poner en marcha las 1.196 nuevas plazas de educación de 0 a 3 años, recordó que de haber abierto estas aulas en 65 nuevos centros, que se sumarían a las 600 plazas de 34 colegios que abrieron el pasado curso, esta etapa de educación Infantil solo estaría disponible en un quinto de los colegios públicos de Canarias, esto es, en un centenar de los casi 500 existente, lo que es «claramente insuficiente», dijo Emilio Armas, portavoz también del STEC.

La central sindical, que hizo un balance del inicio de curso, señaló que el retraso de las obras de acondicionamiento de las aulas de 0 a 3 también afecta «a la organización de los centros» que «se ha desmoronado por completo». «Todo esto es un desbarajuste tremendo. El nuevo consejero veladamente culpa al Gobierno saliente. A nosotros no nos interesa quién tiene la culpa y quién no. Pero lo que está claro es que el consejero conocía a lo que se enfrentaba y debe solucionar el problema y si la solución es la de derivar a la educación concertada estas plazas me parece que no es aceptable que con dinero publico se siga fomentando el negocio privado. Creemos que es un problema artificial para justificar la voracidad privatizadora del PP» dijo en referencia a que Educación anunció que destinaría 4 millones de euros a escolarizar a los niños y niñas de 0 a 3 años ya matriculados, pero sin aula, en centros privados y escuelas municipales con vacantes.

Gerardo Rodríguez abundó en que era necesario «dotar las infraestructuras educativas de Canarias de un plan especifico para reflotarlas» pues «en línea general hay muchos problemas estructurales». El portavoz del STEC insistió en que los centros educativos en el sur de las islas capitalinas están «al máximo de su capacidad. No disponen de espacio para nuevo alumnado». Por lo que demandó la construcción de nuevos centros, al menos 10. También se refirió a la falta de colegios en Lanzarote y Fuerteventura, que han aumentado en población.

Además, se refirió a la falta de auxiliares en los centros para atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), que ya supone, dijo Rodríguez, «casi el 10% de todo el alumnado de Canarias. Demandamos de la Consejería una atención específica con recursos y eso se consigue con financiación».

El STEC pidió a la Consejería que asegure un presupuesto del 5% del Producto Interior Bruto (PIB) canario a la educación, tal y como establece la ley, y solicitó la «convocatoria urgente» de la Mesa Sectorial para tratar el tema de la estabilización docente.