«Infantilizar» a las personas con discapacidad bloquea su sexualidad

Cualquier persona con discapacidad intelectual o desarrollo tiene derecho, con los apoyos que necesite, a disfrutar de una sexualidad plena y satisfactorias, pero encuentran la resistencia de los padres. Sin embargo, la tendencia de las familias «a infantilizarles» debido a los miedos, tabúes y la falta de formación «no les permite ejercerlos e incluso, probablemente, ni ellos mismos sepan que tienen este derecho», señaló Carmela Laucirica, presidenta de Plena Inclusión Canarias, quien ayer inauguró el primer Congreso Nacional sobre Sexualidad de Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo, bajo el lema Acortando distancia y organizado por la citada organización, en el que más de 300 expertos debaten y comparten experiencias sobre la defensa de este derecho, generando las metodologías necesarias para atender, educar y prestar los apoyos necesarios.

Laucirica señaló que el congreso parte «del derecho de la persona, porque no somos nadie para decidir sobre los otros» y la sociedad «no se ha planteado la plena aceptación de la sexualidad de una manera diversa». Por ello a las personas con discapacidad debemos darles «información y formación sobre cómo conocerse a sí mismos ya que cuentan con menos información que su entorno», puntualizó. «Las familias podemos pecar de sobreprotección –añadió– y si encima el mundo externo es hostil y no tienes la formación necesaria, se tiende a ‘castrar’ al familiar». Según Laucirica, el problema no es la discapacidad, «sino el entorno que no les da los apoyos necesarios para la normalización, por lo que es clave la formación».

La apertura del congreso contó con la presencia de Cristina Valido, consejera de Políticas Sociales del Gobierno canario, Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, Jacinto Ortega, concejal de Cohesión Social y Juventud del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Antonio López, delegado territorial de Fundación ONCE en Canarias y Mario Puerto, vicepresidente de Plena inclusión. Puerto quiso resaltar que la sexualidad «continúa siendo una asignatura pendiente», en la que se está «trabajando intensamente desde hace años, un camino en que se ha avanzado poco, porque con las personas con discapacidad las cosas cuestan más, pero no cejamos en el empeño».