La incidencia del virus en Canarias se sitúa en valores previos a la quinta ola

La incidencia acumulada a siete días en el archipiélago se situó ayer en 35 casos por 100.000 habitantes, valores que se registraron por última vez en las islas a principios de junio, antes de que explotara la quinta ola en las islas. Un periodo infectivo que parece haber llegado a su fin, según confirmó ayer el jefe del Servicio de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública y presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amós García Rojas. «Desde hace tiempo los contagios están en una tendencia descendente muy marcada. Era evidente que ya estábamos en la fase final de la quinta ola», afirma el experto.

Según García, el elemento diferenciador de esta fase de la pandemia es el altísimo nivel de cobertura vacunal, sobre todo en los adolescentes y jóvenes de entre 12 y 19 años. «Es verdad que queda gente sin vacunar y que cabe la posibilidad de que coincidan varios brotes que puedan desencadenar una sexta ola, pero tendría unos matices diferentes y cabría esperar un impacto negativo mucho menor, porque la mayoría de la población está protegida. Así y todo, no podemos descartar nada. Con esta cobertura vacunal el virus lo tiene más difícil, pero no es imposible», apunta el epidemiólogo quien recuerda que, según varios artículos científicos, la posibilidad de transmisión del coronavirus es muy inferior en una persona vacunada que en otra no vacunada.

También en los próximos días comenzarán a desmantelarse los puntos habilitados para la campaña de vacunación contra la covid en Canarias. «Conforme se vaya avanzando en la vacunación, los espacios para la administración masiva no tendrán mucho sentido. Habría que trasladar esta actividad a los centros de Atención Primaria», comenta García.

«Una posible confluencia de brotes podría desencadenar una sexta ola, pero su impacto sería menor por la vacunación»

Además, se espera que el fin del verano aumente ligeramente el ritmo de los pinchazos. « A lo largo del mes de agosto hay mucha gente que ha pospuesto la vacunación por las vacaciones. Es previsible que en septiembre la vacunación aumente algo, sobre todo en los segmentos de edad con más movilidad», dice.

En todo caso, recuerda que los no vacunados en Canarias son una minoría «clarísima». De cada diez personas solo dos no se han pinchado. «Y de esos dos, uno y medio no lo ha hecho porque tiene miedo a vacunarse, porque se han metido en las redes sociales y han leído falsedades que les han puesto los pelos de punta. Hay que empatizar con esta gente, informarles y acercarles a las vacunas», sostiene.

En todo caso, la curva epidémica canaria sigue su descenso y, en la última semana, se contabilizaron 760 contagios, un 26% menos que en la anterior.

Este lunes Sanidad notificó 109 nuevos casos en las islas; 38 de ellos en Tenerife, 42 en Gran Canaria, 19 en Lanzarote y once en Fuerteventura.

El archipiélago tuvo que lamentar dos muertes de personas en Tenerife; una mujer de 94 años y un hombre de 57 sin patologías previas. Con estos fallecimientos ya son 959 las personas que han muerto con coronavirus en las islas desde el inicio de la pandemia. De ellas, 23 en lo que llevamos de septiembre.

El total de casos acumulados en Canarias se elevó ayer hasta los 93.549, de los que 86.636 se corresponden a personas que ya han superado la infección mientras que otras 5.954 están lidiando aún con el virus.

Los hospitales canarios asisten por la covid y sus secuelas a 53 personas en las unidades de cuidados intensivos y a otras 255 en planta. El número de pacientes de las UCI se ha reducido en 15,8% en la última semana, mientras que los hospitalizados en planta han descendido en un 28%. No obstante, los hospitales tinerfeños aún mantienen una alta ocupación de sus camas UCI, destinadas en un 17,46% a atender a pacientes covid. Actualmente, los centros sanitarios de Tenerife atienden a 27 pacientes críticos por la covid; los de Gran Canaria, a 24, mientras que los hospitales generales de La Palma y Fuerteventura atienden en sus UCI a un enfermo, respectivamente.