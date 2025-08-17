Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Incendio con dos víctimas mortales en una fábrica de aceite de Pinos Puente Ariel C. Rojas

El incendio de Pinos Puente en el que han muerto dos trabajadores en una nave industrial está controlado pero mantiene dos focos activos

Bomberos trabaja con cautela desde el tejado porque la estructura está debilitada y puede haber derrumbes en la fábrica de aceite

Camilo Álvarez y Mercedes Navarrete

Granada

Domingo, 17 de agosto 2025, 14:08

Dos personas han fallecido tras un incendio originado de madrugada en una fábrica de aceite en Pinos Puente, según ha confirmado el servicio de emergencias ... 112 tras el aviso tanto de la Policía Local de Pinos Puente como de Bomberos de Granada. Al mediodía de este domingo, fuentes de Bomberos han señalado que el fuego está controlado pero mantiene dos focos activos, en dos puntos concretos de la nave, con temperaturas que superan los doscientos grados. El cuerpo de extinción de incendios trabaja con vehículos de altura, desde el tejado, para evitar verse afectados por derrumbes, «ya que la estructura está muy debilitada».

