El incendio de Pinos Puente en el que han muerto dos trabajadores en una nave industrial está controlado pero mantiene dos focos activos

Dos personas han fallecido tras un incendio originado de madrugada en una fábrica de aceite en Pinos Puente, según ha confirmado el servicio de emergencias ... 112 tras el aviso tanto de la Policía Local de Pinos Puente como de Bomberos de Granada. Al mediodía de este domingo, fuentes de Bomberos han señalado que el fuego está controlado pero mantiene dos focos activos, en dos puntos concretos de la nave, con temperaturas que superan los doscientos grados. El cuerpo de extinción de incendios trabaja con vehículos de altura, desde el tejado, para evitar verse afectados por derrumbes, «ya que la estructura está muy debilitada».

El inspector Simón Soriano, en tareas de guardia en la extinción en la mañana de este domingo, ha señalado que hubo una deflagración en la nave, que dejó muy afectada toda una parte de la fábrica. La tarea de extinción durante la madrugada fue a contrarreloj, para evitar que las llamas se propagaran a una zona en la que se acumula un material altamente inflamable. El trabajo de los especialistas y las medidas de protección de la empresa evitaron que las llamas alcanzaran esos tanques.

El servicio de emergencias recibió más de una veintena de avisos pasadas las dos de la madrugada de este domingo ante la gran cantidad de humo que salía de las instalaciones de Aceites y Orujera Sierra Sur, una fábrica de aceite en la calle Estación de Ferrocarril de la localidad pinera. De inmediato se movilizó a Bomberos de Granada, Guardia Civil, servicios sanitarios, Policía Local y a la Policía Autonómica. Según han confirmado fuentes de la Guardia Civil, el incendio se desata a las 02.15 horas de la madrugada. A pocos metros, se celebraba a esa hora el Festival de Flamenco de Pinos Puente, que se encontraba en plenas fiestas patronales.

A su llegada a la nave, los testigos señalaban a los servicios de emergencia que había dos personas en el interior de la fábrica atrapadas, al parecer dos trabajadores de la misma, a los que no conseguían localizar. Tras las labores de extinción, los servicios que intervinieron confirmaron que esas dos personas habían sido halladas fallecidas en el interior.

Los dos fallecidos, ambos trabajadores de la empresa, son dos varones. Uno de ellos, de 43 años, es vecino de Pinos Puente, mientras que el segundo, de 55 años, procedía de Alcalá la Real. Los cuerpos sin vida han sido hallados por los Bomberos en las labores de extinción que se han extendido durante toda la noche.

La cercanía de la fábrica al recinto en el que se celebra la feria hizo que la Guardia Civil montara un perímetro de seguridad y evacuara de forma preventiva el festival de flamenco. Los Bomberos han señalado que se había derrumbado parte de la nave en llamas. Una vez apagado el fuego a primera hora de la mañana de este domingo, Bomberos de Granada señalaba que seguían existiendo muchos puntos calientes en el edificio. El incendio se daba por extinguido a las 06.15 horas de la mañana, según apuntan fuentes de la Guardia Civil. A las 07.00 horas se habían localizado ya sin vida a los dos trabajadores.

Desde el 112, tal y como relata 'Ideal', se ha informado del siniestro a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales. La investigación del siniestro, que ha resultado mortal, recae en la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil, así como en los TEDAX-NRBQ, que se encargarán de determinar las posibles causas del incendio, que parece que se podría haber originado en el techo de la nave.