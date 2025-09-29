Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Incendio en Guadalajara J.M.L.

El incendio de Guadalajara evoluciona de forma favorable pero sigue sin estar controlado

Los vecinos de los dos pueblos desalojados el pasado viernes ya han podido regresar a sus casas

J.M.L.

Lunes, 29 de septiembre 2025, 15:26

La lluvia caída a lo largo del pasado domingo sobre la Sierra Norte de Guadalajara ha dado una tregua a los equipos de extinción de ... incendios que desde el 19 de septiembre luchan contra el fuego en esta zona montañosa. Las llamas han arrasado hasta ahora unas 3.000 hectáreas, 300 de ellas en la fronteriza provincia de Segovia, y el incendio, que se extiende en un perímetro de 30 kilómetros, sigue sin estar controlado.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  2. 2 Los fallos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para mantener el control de Las Canteras
  3. 3 Más de 300.000 patinetes requerirán (y no lo saben) de seguro en Canarias a partir de enero de 2026
  4. 4 El Ayuntamiento suspende 3 años de empleo y sueldo al exjefe de Parques, investigado en el caso Valka
  5. 5 Arranca la fase de oposición de la estabilización sanitaria: la más masiva y polémica de Canarias
  6. 6 La viñeta de Morgan de este lunes 29 de septiembre
  7. 7 La UD Las Palmas no está para fiestas en casa
  8. 8 Canarias se libra del impacto de la borrasca Gabrielle y la Aemet avisa: «No se descartan lluvias»
  9. 9 Valsequillo vibró con su Perro Maldito
  10. 10 El juicio por el crimen del bar Estrella se celebrará durante la semana del 2 de febrero

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El incendio de Guadalajara evoluciona de forma favorable pero sigue sin estar controlado

El incendio de Guadalajara evoluciona de forma favorable pero sigue sin estar controlado