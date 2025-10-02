Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Incautación de la Guardia Civil en el narco J.M.L.

Un incendio en un edificio de Ciudad Real pone al descubierto un narcopiso

La Guardia Civil inspeccionó las viviendas afectadas tras la extinción del fuego hallando una vivienda con diversos tipos de estupefacientes

Jueves, 2 de octubre 2025, 10:36

La Guardia Civil ha descubierto un narcopiso en Tomelloso (Ciudad Real) gracias a un incendio en el edificio donde se encontraba la vivienda. Los agentes ... acudieron al inmueble junto a varias dotaciones de bomberos y la Policía Local de este municipio de 36.500 habitantes con el fin de evacuar a todos los vecinos ya que las llamas afectaban a los pisos de la primera planta y se estaba propagando a plantas superiores.

