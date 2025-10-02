Un incendio en un edificio de Ciudad Real pone al descubierto un narcopiso

La Guardia Civil ha descubierto un narcopiso en Tomelloso (Ciudad Real) gracias a un incendio en el edificio donde se encontraba la vivienda. Los agentes ... acudieron al inmueble junto a varias dotaciones de bomberos y la Policía Local de este municipio de 36.500 habitantes con el fin de evacuar a todos los vecinos ya que las llamas afectaban a los pisos de la primera planta y se estaba propagando a plantas superiores.

Cuando los bomberos extinguieron el fuego, la Guardia Civil procedió a inspeccionar las viviendas afectadas hallando en una de ellas gran cantidad de sustancias estupefacientes así como una caja metálica con 25.000 euros en su interior. Una vez obtenida la autorización judicial para realizar un registro más exhaustivo del domicilio, los agentes se incautaron de 168 gramos de cocaína, más de un kilo de hachís, metanfetaminas, anfetaminas, marihuana y un laboratorio con básculas de precisión y útiles para la manipulación y preparación de dosis. También decomisaron una navaja tipo mariposa y una defensa extensible, ambas armas prohibidas.

El morador de la vivienda fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública y puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Tomelloso que ha decretado su ingreso en prisión provisional.