Seis heridos por el incendio en una vivienda de Toledo El aviso se ha dado pasadas las nueve cuando se ha iniciado el fuego en el primer piso del inmueble

J. M. L. Toledo Martes, 2 de diciembre 2025, 09:36 | Actualizado 10:38h.

Los bomberos de Toledo y la Policía Nacional investigan las causas de una explosión en un piso de la capital castellano-manchega que este martes obligó a evacuar al Hospital Universitario de Toledo a varias personas por inhalación de humo, entre ellas dos policías y dos menores de edad. Además, tuvo que ser trasladado al centro médico un hombre de 52 años, habitante del piso donde se inició el fuego, con heridas leves y crisis de ansiedad.

Los hechos ocurrieron en el número 2 de la avenida de Portugal, en el barrio de Buenavista, el distrito con la población más envejecida de Toledo y muy próximo a una residencia de mayores y a una casa sacerdotal. Una explosión en un primer piso hacia las 9 de la mañana generó fuertes llamas visibles desde el exterior del edificio y una gran columna de humo que ascendió a los pisos superiores por la fachada y por el tiro de la escalera interior.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha, el aviso ha sido dado sobre las 9.07 horas cuando se ha iniciado el fuego en el bajo del inmueble. Según han trasladado, se ha producido una pequeña explosión, apreciándose llamas por la ventana.

«Los bomberos han recomendado confinar a los vecinos en sus pisos con medidas de protección para evitar que el humo entrara en las viviendas mientras los bomberos han ido enfriando la zona», declaró el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, que se acercó hasta el lugar. «Lo más importante es que no ha habido víctimas mortales y ahora se están investigando las causas», añadió el alcalde, que también quiso agradecer públicamente rápida actuación de los bomberos de Toledo y de vecinos anónimos como un agente de Guardia Civil y un bombero del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios, que ayudaron en las labores de rescate de vecinos atrapados por el humo.

A la zona del incendio acudieron también efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local así como dos ambulancias y dos UVIs móviles que se encargaron de trasladar a varias personas afectadas por inhalación de humo, entre ellas dos agentes de la Policía Nacional. También tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario de Toledo un hombre de 52 años, habitante del piso donde se inició el fuego, con heridas leves y crisis de ansiedad.