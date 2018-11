Impiden informar de la huelga en Las Palmas II

El personal de los centros penitenciarios de Canarias ha convocado a una huelga desde el pasado sábado 17 a mañana con el fin de que el Ministerio del Interior acepte reivindicaciones laborales y económicas de un colectivo que envejece sin reposición.

Sin embargo, según denuncian, no han podido llevar a cabo el derecho a huelga debido a que la dirección del centro de Las Palmas II, en Juan Grande, ha obstaculizado tanto el pasado sábado como este lunes que la plataforma de funcionarios penitenciarios informen a los compañeros que están cumpliendo con los servicios mínimos.

«La dirección del centro no nos permitió manifestarnos el sábado y otro tampoco con la ayuda de la Policía Nacional. Cortaron la carretera, no nos dejaron entrar al centro y no nos han permitido que realicemos el piquete informativo con los compañeros, por lo que están incumpliendo con el artículo 28 de la Constitución sobre el derecho a la huelga», aseveró a CANARIAS7 el representante sindical Alfredo Piaya.

«Además, el centro ha cedido los datos a la Policía Nacional de los compañeros que realizan los servicios mínimos, lo que va en contra de la protección de datos. Por todo ello hemos presentado una denuncia, tanto la plataforma como de manera individual, en los juzgados esta mañana. La Policía no nos permitió acercarnos a los compañeros ni entrar al centro hasta que ellos estaban dentro, por lo que no pudimos informarles. Después sí pudimos entrar, pero ya era tarde y no pudimos hacer el piquete informativo», aseveró Piaya, que admite que estudian otras acciones tras la negativa de la dirección al centro.

«Se nos ha coaccionado por parte de la dirección del centro como los agentes de la Policía Nacional, empleando incluso escudos para que no nos pudiésemos acercar. A pesar de ello, y de la actitud poco dialogante de la dirección del centro, vamos a quedarnos aquí al menos hasta las 21.00 horas e, incluso, no descartamos quedarnos toda la noche en las puertas del centro», manifestó Piaya.