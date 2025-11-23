«Ya hay niñas de 13 y 14 años en Viogén»

Dánae Pérez Perdomo Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 23 de noviembre 2025, 06:30 | Actualizado 07:12h. Compartir

La violencia machista no establece diferencias. No existe un perfil de mujer maltratada. Alcanza tanto a jóvenes como a adultas, a quienes cosechan estudios y a quienes no. «La mujer que tienes al lado puede estar siendo víctima de violencia de género. Es un delito muy complejo que se apoya en temas psicológicos que cualquiera puede sufrir. Mella poco a poco en la autoestima de la mujer, que no lo ve. Son los 100 gramos de peso que vas subiendo al año y, cuando te das cuenta, tienes 10 kilos de más», ejemplifica Athalia Sira Vega, que sabe bien de lo que habla, pues mira a los ojos del maltrato cada día con el único afán de combatirlo.

La cabo primero de la Guardia Civil, con destino en la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de Las Palmas, no está sola en esa lucha. Existe todo un sistema de protección, tejido entre fuerzas y cuerpos de seguridad y servicios sociales, entre otros agentes, que amparan a las víctimas y velan por mantenerlas a salvo. Todos ellos se dan cita en un único sistema, Viogén, impulsado por el Ministerio de Interior en 2007 y diseñado para el seguimiento integral en los casos de violencia de género. Este mismo año se impulsó una nueva edición más avanzada, Viogén 2.

La «base principal» de la aplicación la constituyen la Policía Nacional y la Guardia Civil, con «más de 30.000 usuarios», según expone el coordinador de las Unidades contra la violencia sobre la mujer de la Delegación del Gobierno en Canarias, Alberto García. No obstante, a partir de ahí «se enlaza a policías locales, al Instituto de Medicina Legal, a todos los servicios sociales de los ayuntamientos...», agrega.

Se da, así, una interconexión por medio de alertas, que permite la coordinación de los diferentes organismos y su puesta al tanto de la situación de las víctimas.

García enfatiza que Viogén es una «aplicación viva» y ofrece una fotografía del momento, que puede variar en tan solo un minuto. A fecha del 30 de octubre de este 2025, figuraban en el sistema 6.652 mujeres canarias víctimas de este tipo de violencia.

Ninguna de ellas estaba en riesgo extremo, el nivel más alto, que requiere de un acompañamiento permanente por parte de dos agentes, fundamentalmente de la Policía Nacional o de la Guardia Civil, que en la provincia de Las Palmas ofrece cobertura en las zonas rurales y en las islas de Fuerteventura y Lanzarote.

A su vez, 55 mujeres se encontraban en riesgo alto, el segundo más grave; 969 en riesgo medio; y 5.628 en bajo.

Últimos datos 6.652 Víctimas en seguimiento Son las mujeres canarias víctimas de la violencia machista que figuraban en el sistema Viogén a 30 de octubre de 2025. Ninguna de ellas se encontraba en riesgo extremo, el nivel más alto que requiere de acompañamiento policial, por parte de una pareja de agentes, de manera constante. 80% Víctimas mortales Es el porcentaje de mujeres asesinadas por sus agresores que no estaban en Viogén. El 20% restante sí que se encontraba en la aplicación.

La denuncia es vital para poder acceder a este sistema. Si la mujer no la presenta por temor, o por cualquier otro motivo, las fuerzas y cuerpos de seguridad cuentan con el denominado Protocolo 0, que activan si perciben indicios de violencia machista. Entonces, «se inician las gestiones con el entorno de la mujer para determinar si hay violencia de género y, si la hay, actúan, la introducen en Viogén y le dan una valoración de riesgo», detalla el coordinador.

Viogén no es infalible. No todas las mujeres que figuran en la aplicación consiguen sobrevivir a sus maltratadores. En todo caso, se salvan muchas más vidas de las que se pierden bajo su paraguas. «Entre el 75% y el 80% de las mujeres asesinadas (en el marco de la violencia machista) no estaban en Viogén. Entre el 20% y el 25% sí, por eso consideramos que siempre es positivo que la mujer denuncie, porque hay detrás todo un sistema de protección», matiza García.

«No actuamos bien»

Cuando tiene lugar el peor de los desenlaces, la red que está detrás de Viogén estudia el caso a conciencia para averiguar qué falló. Alberto García no consigue reponerse a uno de los crímenes violentos que tuvo lugar este año en Gran Canaria, el de Diana Carolina, a quien su pareja asesinó en el barrio de Shamann. «No actuamos bien», resume, haciendo alusión al conjunto de la sociedad, que no supo ver las señales de socorro que emitió la víctima.

La mujer figuraba en Viogén pero por su anterior pareja, que llegó a quebrantar la orden de alejamiento a través de una llamada telefónica, de forma pública y ante su novio actual, unos días antes del crimen. Una situación que, a juicio de García, devino en su asesinato.

El subinspector de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, José Manuel Ávila, indica que en ese caso «no hubo un error técnico», pues «se estaba cumpliendo estrictamente la instrucción de la Secretaría del Estado». Además, «todos los indicios»hubieran apuntado a su anterior agresor. «Esa es nuestra gran preocupación, queremos salvar vidas», agrega, recalcando que el éxito en estos casos es mayor, aunque no se contabilice.

El subinspector reseña que la UFAM se encarga de todos los casos de Viogén en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, que se elevan a 900 para un equipo de 10 personas. «No son 900 personas con chaleco antibalas», manifiesta.

Alberto García recuerda que Las Palmas de Gran Canaria no se ha adherido a Viogén, por lo que su Policía Local no tiene acceso a toda la información de las víctimas disponible en la aplicación y tampoco puede asumir casos, lo que permitiría aliviar la presión de la UFAM.

Esto no ocurre en San Bartolomé de Tirajana, que sí trabaja con la aplicación, y donde la Policía Local asume en la actualidad 25 casos, tal y como detalla la agente Estefanía Gil. «Yo trabajo en coordinación con la UFAM y solemos asumir los casos de menos riesgos. Nos encargamos de todo el procedimiento, entregamos el teléfono 24 horas, ofrecemos información sobre los servicios sociales disponibles...», enumera.

Lo cierto es que no todos los municipios canarios están integrados en Viogén, solo lo están 46 de los 88.

Asombro de un lado, culpa del otro

Los diferentes organismos que forman parte de Viogén están familiarizados con la violencia machista. Sin embargo, la dimensión de este drama social no deja de sorprender. «Mi hija tiene ya 16 años y en Viogén hay niñas con 13 o 14, que dices, ¿cómo puede ser?», se pregunta el subinspector de la UFAM.

La UFAM atiende, solo en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, 900 casos de maltrato a través de Viogén

Beatriz, guardia civil del Equipo de Violencia de Género (EVI) de Santa María de Guía, no puede evitar recordar los casos en los que el agresor logra quebrantar la orden de alejamiento. «Nos ha pasado que, en visitas periódicas al domicilio de la víctima, no en casos extremos, nos abre la puerta el agresor», lo que obliga prácticamente a volver a la casilla de salida y empezar de cero.

Este tipo de episodios no extrañan a Aránzazu Gutiérrez, trabajadora del Servicio de prevención y atención integral a mujeres y menores víctimas de violencia de género en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, sobre todo cuando las víctimas son madres. «Si tienen hijos se sienten muy culpables, piensan: 'Yo te he quitado a tu padre'. Entonces, ese sentimiento de culpabilidad constante, que también viene por la presión social y el ideal de familia, hace que muchas acaben volviendo con sus agresores», puntualiza.

Las diferentes voces expertas coinciden en la importancia de los recursos psicológicos, sobre todo para preparar a la mujer para su «nueva vida», más allá del miedo, del sentimiento de culpa y de la dependencia.

Ampliar De izquierda a derecha, José Manuel Ávila, Athalia Vega, Beatriz y Estefanía Gil. Cober

Gutiérrez sí que lamenta que las víctimas tengan que asistir a terapia «día sí y día también», casi de forma obligada, para demostrar a nivel judicial que sufren violencia machista, mientras que a los maltratadores no se les exige. «Me parece alucinante, creo que a veces hace falta señalar más al agresor», incide.

Del entorno rural al turístico

Los diferentes agentes que actúan bajo el paraguas de Viogén ponen el foco en las complejidades que presentan los entornos en los que trabajan, que van desde el urbano hasta el rural, pasando por el turístico.

Athalia Sira repara en el rural, donde está «muy interiorizado que las cosas que pasan en las casas de los demás son de los demás», una mentalidad que dificulta que los vecinos hagan saltar las alarmas ante un caso de violencia machista.

Con todo, los expertos reiteran la importancia de que las víctimas colaboren con las fuerzas y cuerpos de seguridad, ya sea estando localizadas, siguiendo las recomendaciones o comunicando cualquier novedad relativa a sus agresores.

«El negacionismo se acaba cuando a alguien de tu entorno, tu madre, hermana, prima o amiga, le sucede»

Por su parte, Aránzazu Gutiérrez, que presta servicio en el municipio turístico por excelencia de Gran Canaria, se detiene en la barrera del idioma y cultural que aparece con muchas víctimas extranjeras. Unos casos especialmente complejos en los que se suele activar el Protocolo 0.

«El negacionismo es agotador»

Todas estas personas conviven a diario con los efectos de la violencia machista, en un contexto en el que los discursos negacionistas se expanden. Para Aránzazu Gutiérrez resulta «agotador» atestiguar cómo las víctimas van chocando constantemente con muros, tanto a nivel judicial, con profesionales que «no están sensibilizados con el tema», como social, ante este tipo de comentarios.

«Creo que eso se acaba cuando alguien de tu alrededor tiene un evento. Yo creo que el que lo niega lo hace hasta que tiene una madre, una hermana, una prima o una amiga a la que le sucede», apostilla Athalia.

La cabo primero de la Guardia Civil no solo trabaja con violencia machista, sino que también con desaparecidos o pornografía infantil. Siendo así, sí que acusa la «escasez» de medios para el «autocuidado», que velen por su salud mental y la de sus compañeros, que no dejan de estar expuestos a la cara más oscura de la humanidad.