Algunos de los manifestantes que se han dado cita este 25N en Las Palmas de Gran Canaria.
Juan Carlos Alonso

La marea violeta ya marcha por Las Palmas de Gran Canaria contra las violencias machistas: «Por las que están, las que no y las que peligran»

La manifestación parte de la plaza de Santa Ana y recalará en el parque de San Telmo, donde la Red Feminista de Gran Canaria leerá su manifiesto

Dánae Pérez Perdomo

Dánae Pérez Perdomo

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 25 de noviembre 2025, 19:40

«Por las que están, las que no están, las que peligran». La proclama y el sonido rotundo de los bombos y tambores dieron la salida a la marea violeta en la capital grancanaria, en la tarde de este martes. Unas 2.000 personas, según fuentes policiales, se dieron cita en la plaza de Santa Ana, en torno a las 19.00 horas, por el 25N, Día internacional para erradicar las violencias contra la mujer, y bajo el lema: 'Contra las violencias machistas, ¡haz tu parte!'.

La marea violeta tomará las calles del corazón de la ciudad hasta llegar al parque de San Telmo, donde la Red Feminista de Gran Canaria procederá a la lectura de su manifiesto.

Mujeres y hombres de todas las edades, niños y niñas acompañados por sus familiares, e incluso los peludos de las casas, forman parte del ramillete de manifestantes, que entonan proclamas como «no más violencias contra las mujeres», «la lucha será feminista o no será» o «aquí estamos, nosotras no matamos».

Los carteles elevados al cielo destacan entre la multitud, con mensajes que rezan 'mujeres sordas contra la violencia machista ', 'contra la violencia machista, ¡unidad!, ni un paso atrás' o 'a las violencias ponles nombres', enarbolado por una niña nerviosa y sonriente.

Solo en lo que va de año 38 mujeres han sido asesinadas por la violencia machista, en el ámbito de la pareja o expereja, en España. Dos de estos feminicidios se produjeron en Canarias.

La cifra se eleva a 1.333 desde el año 2003, cuando se comenzaron a contabilizar estos datos. La violencia machista ha segado las vidas de 65 niños y niñas desde entonces.

