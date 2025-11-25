Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Fernando Clavijo (1i) preside el acto del Gobierno canario por el 25N, junto a Candelaria Delgado (c) y Poli Suárez (d).
Fernando Clavijo (1i) preside el acto del Gobierno canario por el 25N, junto a Candelaria Delgado (c) y Poli Suárez (d). C7
25N

El Gobierno de Canarias llama a la «acción colectiva» para combatir las violencias contra la mujer

El Ejecutivo regional insta a «mantener la unidad» social y pone el foco en las víctimas con discapacidad: «No acompañarlas es una nueva agresión añadida»

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 25 de noviembre 2025, 13:59

El Gobierno de Canarias llamó este martes a la ciudadanía a «mantener la unidad, la solidaridad y la acción colectiva contra las violencias que todavía ejercen los hombres contra las mujeres». Lo hizo con motivo del 25N, Día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, enfatizando su compromiso contra todo tipo de violencias machistas.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, presidió el acto conmemorativo por el 25N, junto a la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, la directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Ana Brito, así como representantes del Ejecutivo regional y de diferentes entidades sociales.

El Gobierno canario indica en una nota que la cantante Fabiola Socas se encargó de la lectura del manifiesto institucional, que este año puso el foco en la violencia que sufren las mujeres con discapacidad: «Mujeres a quienes la sociedad no cree o ponen en duda su testimonio. Mujeres que además de sufrir maltrato no pueden contarlo porque quizá su maltratador es también su cuidador. Mujeres silenciadas», rezaba el texto.

El escrito también resaltó la importancia de creer a estas víctimas, pues no hacerlo, «no acompañarlas en el momento en que, a pesar de todas sus dificultades, deciden verbalizarlo, y no protegerlas, es una nueva agresión añadida».

Candelaria Delgado se expresó, tras finalizar el acto, en la misma línea del manifiesto, destacando muchas veces las violencias machistas contra las mujeres con discapacidad se producen «en su entorno más cercano»: «Hay muchas mujeres con discapacidades sobrevenidas por una ataque brutal por parte de sus parejas o exparejas», reseñó.

Del mismo modo, reparó en el esfuerzo que se está realizando desde Igualdad para reforzar los servicios de atención a las víctimas, como es el incremento de presupuesto para aumentar el número de técnicas que integran el servicio de atención específico del 112.

Los datos del horror

Desde el Ejecutivo regional señalaron que la violencia machista «no es un invento», los datos corroboran, a través del «número de mujeres asesinadas, el número de alertas que reciben los servicios de emergencia, el número de denuncias que se registran en los juzgados de violencia de género y la certeza de que sólo se denuncia un 75% de los casos».

Desde que se inició el cómputo oficial de feminicidios, tras la entrada en vigor de la Ley canaria contra la violencia de género, que contempla los asesinatos machistas perpetratos tanto en el ámbito de la pareja o expareja como fuera, son 112 las mujeres asesinadas en Canarias.

Además, 23 menores se han quedado en situación de orfandad en las islas por este drama social desde 2013, primer año en el que se empezó a contabilizar esta situación.

En la actualidad, 6.652 casos de mujeres víctimas de la violencia machista se encuentran activos en Canarias en el sistema de seguimiento Viogén. La mitad de ellas tienen hijos menores a su cargo.

Por último, el Gobierno canario recuerda que las llamadas por violencia de género al servicio de asistencia 112 se elevaron a 15.613, solo entre enero y octubre de 2025, lo que supone un incremento interanual del 8%.

