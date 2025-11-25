Estudiantes de la ULPGC critican la eliminación del Vicerrectorado de Igualdad y cuestionan el compromiso de la universidad Han lanzado una recogida de firmas en internet para expresar su malestar por la eliminación del departamento

El rector Lluís Serra (izquierda) en el acto de nombramiento de la nueva directora de la Unidad de Igualdad, Carmen Delia Díaz (centro).

Un grupo de estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha expresado su malestar por la reciente eliminación del Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Convivencia, que fue anunciado el pasado 3 de octubre. Según el colectivo, esta decisión contradice el compromiso de la universidad con la igualdad y la convivencia, especialmente en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

En un comunicado, los estudiantes señalan que, aunque la ULPGC mantiene un Plan de Igualdad y cumple con la legislación universitaria vigente, las políticas de igualdad «no se traducen en acciones reales, visibles y efectiva». Alertan de que la eliminación del vicerrectorado, presentado hace solo un año como un proyecto innovador, evidencia una falta de prioridad institucional hacia la igualdad y la atención a la diversidad.

El grupo asegura que la medida llega en un contexto social crítico: Canarias registra la tasa más alta de violencia machista del país, con un incremento del 44,4% durante la primavera. «Recortar estructuras destinadas a la igualdad y la prevención es, como mínimo, irresponsable», subrayan los estudiantes, que consideran que las universidades tienen un papel esencial en la construcción de sociedades más justas y seguras.

Desconocimiento y desconfianza

Para fundamentar sus críticas, el colectivo realizó un sondeo entre 401 estudiantes, cuyos resultados reflejan un desconocimiento generalizado sobre los organismos de igualdad de la ULPGC y los canales de denuncia de acoso. Solo el 14% de los encuestados sabe cómo actuar ante un caso de acoso, y apenas un 37,7% confía en que la universidad respondería correctamente.

El comunicado también cuestiona la coherencia del rectorado, que recientemente difundió un mensaje institucional sobre igualdad e inclusión mientras desmantelaba el órgano encargado de garantizar estos valores. Los estudiantes exigen medidas concretas y estructurales, entre ellas solicitan un diagnóstico riguroso de la situación de igualdad y acoso en la universidad; la actualización y difusión de protocolos de igualdad y convivencia; formación especializada para el personal encargado de estas políticas, creación de espacios estables de atención a la diversidad y violencia de género y un impulso de la investigación y educación con perspectiva de género.

«Hoy decimos basta. La igualdad no puede ser un adorno institucional ni una estrategia de imagen. Sin hechos, la igualdad seguirá siendo reprimida y nosotro/as con ella», concluye el comunicado firmado por el grupo estudiantil.

Además, los estudiantes han iniciado una recogida de firmas para exigir responsabilidad institucional por la eliminación del Vicerrectorado de Igualdad de la ULPGC.