Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Viernes de caos en la GC-1 con largas retenciones dirección Las Palmas de Gran Canaria
Foto de archivo de una manifestación contra la violencia machista. Efe

Los datos de la violencia machista en Canarias, en octubre: 144 llamadas al día y mil de peligro inminente

27 mujeres, con sus hijos e hijas, fueron acogidas de emergencia tras abandonar su hogar para protegerse de su maltratador

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 7 de noviembre 2025, 18:03

Comenta

El servicio de violencia de género del 112 recibió una media de 144 llamadas al día durante el mes de octubre, lo que son un total de 1.726 alertas, un 14% más que en el mismo mes de 2024. El 58% de estas, alrededor de mil, fueron de emergencia, es decir, la mujer que estaba siendo agredida por un hombre se encontraba en situación de riesgo inminente. El 24% fueron para solicitar información (411) y el 18% restante (315) de urgencia.

El 112 indica en una nota que los dispositivos para mujeres agredidas de Canarias (DEMA) se activaron en 175 ocasiones el mes pasado y 27 mujeres, con sus 17 hijas e hijos, tuvieron que ser acogidas de emergencia, al verse obligadas a abandonar su hogar para protegerse de su maltratador y no tener a dónde ir. Se movilizaron 1.043 recursos policiales y 77 sanitarios.

La mayor parte de las llamadas, el 48%, fueron realizadas por las propias víctimas. El segundo porcentaje más alto, del 25%, corresponde a alertantes accidentales, mientras que el 18% a instituciones y solo el 5% a familiares.

En casi la mitad de los casos, 712, el agresos era la pareja de la víctima, así como su expareja en 467. También se registraron 70 casos en los que el atacante era su hijo; desconocidos en 27; hermanos en 22; y padres en 20.

El 5% (79) de estas agresiones fueron físicas con violencia sexual, mientras que el 42% (724) corresponde a violencias físicas y el 40% (682) a no física, ya sea psicológica o económica.

Noticias relacionadas

Tres testigos afirman que el descuartizador y su esposa eran un matrimonio «conflictivo»

Tres testigos afirman que el descuartizador y su esposa eran un matrimonio «conflictivo»

Canarias registra la mayor tasa de mujeres víctimas de violencia machista de España

Canarias registra la mayor tasa de mujeres víctimas de violencia machista de España

Con respecto a la edad de las víctimas, la mayoría tenían entre 36 y 55 años (330 alertas), seguidas de las de 18 a 35 (318) y de las de 56 a 75 (75). En cuanto a los grupos de edad más vulnerables, 26 eran niñas menores de 18 años, mientras que 18 mujeres mayores de 76.

La situación por islas

Tenerife es la isla donde se produjeron más llamadas, 808, de las que 494 eran de emergencia, 199 de información y 115 de urgencias. Le sigue Gran Canaria, con 624, de las que 313 fueron de riesgo inminente, 169 de información y 142 de urgencia.

En Lanzarote se registraron 136 casos totales, 94 de emergencia, 23 de información y 19 de urgencia. En Fuerteventura se contabilizaron 110, con peligro inminente en 72 y 21 de urgencia; 17 fueron para solicitar información.

En La Palma se realizaron 40 llamadas, 23 de emergencia, tres de información y 14 de urgencias. En La Gomera 7, tres de emergencias y cuatro de urgencias; y en El Hierro una, calificada de riesgo inminente.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cruza con el semáforo en rojo y la atropellan en Las Palmas de Gran Canaria
  2. 2 Persecución de película en Las Palmas de Gran Canaria: se da a la fuga con un coche robado y lo detienen tras chocar contra más de 15 vehículos
  3. 3 Nuevo caso de acoso en el Puerto: nueve años peleando por su plaza de policía pese a tener sentencia favorable
  4. 4 La Aemet abre el grifo de las lluvias en Canarias y todos los modelos apuntan a lo mismo: el chorro polar se transforma
  5. 5 Tres testigos afirman que el descuartizador y su esposa eran un matrimonio «conflictivo»
  6. 6 Arranca la limpieza de emergencia de los 25 millones de euros: baldeos, barrido y recogida de basura por la tarde
  7. 7 Condenan con multa a un profesor al que la Fiscalía pedía 12 años de cárcel
  8. 8 Viernes de caos en la GC-1 con largas retenciones dirección Las Palmas de Gran Canaria
  9. 9 Un vecino de Mogán se enfrenta a 33 años de cárcel por presuntos abusos sexuales a su hijo y siete sobrinos
  10. 10 Muere Patuco, el perro que arrojaron a un contenedor de Vecindario y fue salvado por los vecinos

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Los datos de la violencia machista en Canarias, en octubre: 144 llamadas al día y mil de peligro inminente

Los datos de la violencia machista en Canarias, en octubre: 144 llamadas al día y mil de peligro inminente