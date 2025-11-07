Los datos de la violencia machista en Canarias, en octubre: 144 llamadas al día y mil de peligro inminente 27 mujeres, con sus hijos e hijas, fueron acogidas de emergencia tras abandonar su hogar para protegerse de su maltratador

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 7 de noviembre 2025, 18:03 | Actualizado 18:14h. Comenta Compartir

El servicio de violencia de género del 112 recibió una media de 144 llamadas al día durante el mes de octubre, lo que son un total de 1.726 alertas, un 14% más que en el mismo mes de 2024. El 58% de estas, alrededor de mil, fueron de emergencia, es decir, la mujer que estaba siendo agredida por un hombre se encontraba en situación de riesgo inminente. El 24% fueron para solicitar información (411) y el 18% restante (315) de urgencia.

El 112 indica en una nota que los dispositivos para mujeres agredidas de Canarias (DEMA) se activaron en 175 ocasiones el mes pasado y 27 mujeres, con sus 17 hijas e hijos, tuvieron que ser acogidas de emergencia, al verse obligadas a abandonar su hogar para protegerse de su maltratador y no tener a dónde ir. Se movilizaron 1.043 recursos policiales y 77 sanitarios.

La mayor parte de las llamadas, el 48%, fueron realizadas por las propias víctimas. El segundo porcentaje más alto, del 25%, corresponde a alertantes accidentales, mientras que el 18% a instituciones y solo el 5% a familiares.

En casi la mitad de los casos, 712, el agresos era la pareja de la víctima, así como su expareja en 467. También se registraron 70 casos en los que el atacante era su hijo; desconocidos en 27; hermanos en 22; y padres en 20.

El 5% (79) de estas agresiones fueron físicas con violencia sexual, mientras que el 42% (724) corresponde a violencias físicas y el 40% (682) a no física, ya sea psicológica o económica.

Con respecto a la edad de las víctimas, la mayoría tenían entre 36 y 55 años (330 alertas), seguidas de las de 18 a 35 (318) y de las de 56 a 75 (75). En cuanto a los grupos de edad más vulnerables, 26 eran niñas menores de 18 años, mientras que 18 mujeres mayores de 76.

La situación por islas

Tenerife es la isla donde se produjeron más llamadas, 808, de las que 494 eran de emergencia, 199 de información y 115 de urgencias. Le sigue Gran Canaria, con 624, de las que 313 fueron de riesgo inminente, 169 de información y 142 de urgencia.

En Lanzarote se registraron 136 casos totales, 94 de emergencia, 23 de información y 19 de urgencia. En Fuerteventura se contabilizaron 110, con peligro inminente en 72 y 21 de urgencia; 17 fueron para solicitar información.

En La Palma se realizaron 40 llamadas, 23 de emergencia, tres de información y 14 de urgencias. En La Gomera 7, tres de emergencias y cuatro de urgencias; y en El Hierro una, calificada de riesgo inminente.