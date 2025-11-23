Los centros de crisis canarios ya han atendido 23 agresiones sexuales en grupo: «Son devastadoras» Desde junio los cinco dispositivos de Canarias han actuado en 160 urgencias | De las 339 mujeres atendidas, el 41% sufrió violaciones

Desde el pasado mes de junio, los cinco centros de asistencia integral 24 horas a víctimas de violencia sexual de Canarias, abiertos por el Instituto Canario de Igualdad (ICI), han atendido a unas 340 mujeres víctimas de agresiones sexuales.

En 160 casos, los dispositivos fueron activados desde el 112, por las fuerzas de seguridad del Estado o por los centros sanitarios para actuar con urgencia y acompañar a las víctimas en unos momentos tan críticos, según explica Araceli Sánchez, coordinadora de estos recursos implantados en todas las islas, salvo en La Gomera y El Hierro, en cumplimiento de la Ley Orgánica 10/2022, conocida como Ley del 'solo sí es sí'.

Canarias fue una de las últimas comunidades en activar estos centros, que se han demostrado necesarios en sus primeros meses de vida. En este periodo han atendido a unas 340 mujeres que han sufrido algún tipo de agresión sexual; el 41% fue víctima de violación, el 36% de agresión sin penetración, el 12% de acoso sexual y el resto de otro tipo de agresiones, como exhibicionismo.

Entre las víctimas, hay 35 niñas de entre 10 y 17 años, que suponen el 23% de las asistencias. «Trabajamos con menores que no han podido ser atendidas en otros recursos, con riesgo autolítico, son casos muy graves y cada día nos llegan más», lamenta la psicóloga clínica.

En cualquier lugar, a cualquier hora

En estos meses,las trabajadoras sociales, abogadas y psicólogas de los centros han podido comprobar que las agresiones se producen en cualquier espacio y a cualquier hora. «No solo se producen en localidades turísticas, sino también en las capitales y en la práctica totalidad de los municipios», aclara Sánchez.

Entre los perfiles más singulares están las extranjeras que vienen a Canarias de vacaciones y acaban sufriendo una agresión. «El 69% son españolas y el 31%, extranjeras; de muchas nacionalidades: británicas, italianas, alemanas, neozelandesas», precisa la experta, que lleva 25 años trabajando en el ámbito de la violencia sexual. Si la víctima es una turista, se le hace el mismo acompañamiento en el ámbito sanitario, se le asesora para que presente la denuncia y, «normalmente, vuelve a su país», aunque se le siga prestando apoyo psicológico y asesoramiento jurídico desde Canarias, precisa la coordinadora de los centros de crisis.

Pero, si hay un perfil que sobrecoge, es el de las mujeres con discapacidad, que sufrieron el 21% de las agresiones atendidas por los centros de crisis.

El ocio nocturno fue escenario del 13% de las agresiones registradas. Un porcentaje que coincide con el de las víctimas que sufrieron sumisión química.

Conocidos y peligrosos

En cuanto al perfil de los agresores, el 41% era un conocido de la víctima: colegas de trabajo o jefes, amigos o compañeros de clase. El 19% de los autores de las agresiones eran parientes, excluyendo a parejas o exparejas, que protagonizaron el 17% de las agresiones. Solo el 19% eran desconocidos.

Otro dato relevante es que el 7% de la violencia sexual ha sido ejercida por un grupo de hombres. «Estas situaciones son muy delicadas porque el estado de la víctima –tanto físico, psicológico como emocional– se ve muy afectado y sus secuelas son devastadoras», señala Sánchez.

También el acompañamiento es fundamental para las víctimas que han sufrido sumisión química. «Están totalmente desorientadas. No saben ni lo que les ha pasado. La policía las encuentra deambulando por la calle medio desnudas. No recuerdan nada, solo tienen algún 'flash'», relata Sánchez.

Esta amnesia también afecta a quienes han sufrido una violación. «No saber qué ha pasado es un mecanismo de defensa. Tienen una sintomatología ansiosa muy fuerte y no quieren ir al centro sanitario ni recibir atención. Hay que ir quitándoles el miedo poco a poco», subraya la experta sobre el estado de nervios que presentan las víctimas.

«El nivel de ansiedad es altísimo», afirma sobre estas mujeres, a las que se les recomienda que no se duchen ni beban, para poder tomar las muestras que se analizarán para dilucidar qué tipo de agresión sexual han sufrido y si ha habido sumisión química.

Orientación en el laberinto judicial

Los centros de asistencia integral 24 horas a víctimas de violencia sexual también acompañan a las afectadas en los juzgados. «Si aún no han denunciado, les explicamos en qué consiste el procedimiento, qué puede suceder y cuáles son las fases. Y si ya han denunciado, me coordino con el abogado que esté personado en la causa o lo solicito al Colegio de Abogados», explica la asesora jurídica Amelia Jerez.

Además, la abogada contacta con las fuerzas de seguridad para conocer si los acusados han pasado o no a disposición judicial y saber cómo avanza la investigación. «Para una víctima es un alivio saber que va a estar acompañada en todo momento en las dependencias policiales. Llegan conmocionadas. Saber que estaremos ahí, guiándolas y cogiéndoles la mano, las tranquiliza», dice.