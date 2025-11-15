Candelaria Delgado rechaza las acusaciones de la Red Feminista: «Ya se han liberado casi cinco millones» «El resto del crédito, una vez que el Estado nos ha dado por justificados todos los proyectos de 2024, se liberará antes de finalizar el año», enfatiza la consejera de Bienestar Social

La consejera de Bienestar Social del Gobierno canario, Candelaria Delgado, reiteró este sábado que «no se perderá ningún proyecto» financiado con los Fondos del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género. Delgado confirmó que ya se han liberado casi cinco millones de euros, de los 9,39 correspondientes, para la financiación de proyectos de este 2025, entre los que figuran 18 del ámbito de juventud.

«El resto del crédito, una vez que el Estado nos ha dado por justificados todos los proyectos de 2024, se liberará antes de finalizar el año, ya que se ha acordado con las propias entidades que desarrollarán los proyectos presentados este 2025 con ese remanente y que con ello continuarán ejecutándolos a principios de 2026, ya que así nos ha autorizado a hacerlo el Ministerio», matizó la consejera en una nota.

En este reparto adicional, detallan, se incluirán proyectos del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Juventud y Justicia.

El área respondió así a la denuncia de «inactividad» del ICI por parte de la Red Feminista de Gran Canaria, con respecto a la ejecución de estos fondos, al tiempo que pedían la destitución inminente de la consejera por su «inacción».

Desde la Consejería recriminan las «desinformaciones» vertidas por este colectivo y que «no tiene ningún sentido que argumenten que el ICI no ha ejecutado sus fondos» cuando la semana pasada les «llegó un documento de Hacienda confirmando que, hasta el 30 de septiembre, es el organismo con menor porcentaje de inejecución».

«Confundir a la ciudadanía, diciendo que se ha ejecutado solo un 16% del presupuesto cuando la realidad es que el porcentaje de inejecución es del 21,6% da idea de la falta de rigor en la interpretación de los datos y, desde nuestro punto de vista, invalida cualquier ataque a esta Consejería», advierten.

Por su parte, la directora del ICI, Ana Brito, —para quien también piden la destitución— aseguró que desde el Instituto se está trabajando, desde que empezó la legislatura, en reforzar la lucha contra la violencia.

«Si estos repartos no se han realizado antes, no ha sido, en ningún caso, debido a que el ICI no esté trabajando, sino porque había que justificar previamente los anteriores», enfatizan desde Bienestar Social, y aseveran que «los proyectos cuya ejecución es vital para la lucha contra la violencia de género y la igualdad, se han mantenido y se han desarrollado sin esta financiación».

La Consejería reiteró que el compromiso contra la violencia de género es «claro y firme», y apunta que el ICI contará con 14,7 millones en su presupuesto de 2026, un millón más que en 2025, para reforzar la atención contra la violencia de género y la red de servicios del 112, que aumentará de ocho a 14 técnicas.

Pacto de Estado

El Estado renovó el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en Conferencia Sectorial en abril de 2025, y Canarias, explica el Ejecutivo, lo que ha hecho es «aplicarlo y mejorar su gestión» para que cada euro que se reciba proteja «mejor» a las mujeres.

Así, se establecieron los criterios y 160 millones de euros para las comunidades autónomas, 9,39 millones para Canarias, con una financiación finalista, indicadores claros y evaluación anual. Son 461 medidas, con nuevos ejes: violencia vicaria, económica y digital. Hay un refuerzo para las mujeres rurales y con discapacidad y más seguimiento, evaluación y trazabilidad de fondos.

De este modo, se han establecido reglas «claras» desde el inicio, generando «seguridad jurídica y evitando errores» al final del proceso. «Hemos establecido una coordinación técnica continua con el Ministerio (Subdirección General) para resolver dudas en tiempo real y alinear criterios. También, rúbrica común de valoración para priorizar el impacto y garantizar el destino exacto de los fondos», afirman.

En Canarias, añade la Consejería, se cuentan con diferentes recursos para la atención y la protección de las mujeres. Entre ellos, las islas cinco centros de crisis 24h para violencias sexuales operativos en Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Palma (atención social, jurídica y psicológica; derivaciones desde 112, educación y sanidad).

A ello se suma el plan operativo del Instituto Canario de Igualdad, con campañas, materiales formativos, web como herramienta práctica muy consultada o formación especializada.