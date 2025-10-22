Canarias registra la mayor tasa de mujeres víctimas de violencia machista de España Las denuncias aumentaron un 44,6% en el archipiélago durante la primavera, con más de 4.000 casos entre abril y junio

Foto de archivo de una manifestación estudiantil en contra de la violencia machista.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:28

Canarias lidera las estadísticas nacionales en materia de violencia machista. Según los últimos datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), correspondientes al segundo trimestre de 2025, el archipiélago registró la tasa más alta de mujeres víctimas del país, con 33,7 por cada 10.000 mujeres, muy por encima de la media estatal, situada en 19,2.

Entre abril y junio de este año, los juzgados canarios tramitaron 4.001 denuncias por violencia de género, lo que supone un incremento del 44,6% respecto al mismo periodo de 2024. En ese tiempo, 3.817 mujeres fueron reconocidas como víctimas, un aumento del 46,6% en comparación con el año anterior.

El informe del Observatorio señala que la gran mayoría de los casos que llegaron a juicio en Canarias —el 95%— concluyeron con sentencia condenatoria.

Por islas, Tenerife y Gran Canaria concentraron el mayor número de denuncias, con más de 2.600 y 1.300 respectivamente, mientras que en el resto del archipiélago las cifras fueron sensiblemente menores. En la mayoría de los casos se trató de delitos de lesiones y malos tratos en el ámbito de la pareja o expareja.

El informe destaca además que una de cada diez mujeres víctimas renunció a declarar contra su agresor, lo que el Observatorio atribuye, en parte, a la persistencia del miedo, la dependencia económica o la presión social en determinados entornos.

Desde el Gobierno de Canarias se ha reiterado la importancia de reforzar las políticas de prevención y protección a las víctimas, así como de mantener la coordinación entre las administraciones, los cuerpos de seguridad y los juzgados especializados.

El archipiélago, donde la mitad de los municipios cuentan con puntos de información y atención a mujeres víctimas de violencia de género, se enfrenta así al reto de reducir unas cifras que, según los expertos, siguen reflejando una preocupante realidad estructural y social.

Con estos datos, Canarias se sitúa por delante de Baleares (27,6 víctimas por cada 10.000 mujeres), Comunidad Valenciana (24,0) y Murcia (23,6), consolidando un patrón que se repite en los últimos años: las regiones turísticas y con alta población tienden a registrar las tasas más elevadas de violencia machista.