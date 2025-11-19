Canarias pone el foco en la falta de credibilidad que sufren las mujeres con discapacidad víctimas de violencias machistas El 40% de quienes escucharon el relato de la agresión no creyeron a estas mujeres | «No apoyarlas es otra forma de maltrato»

La falta de credibilidad hacia las mujeres con discapacidad que denuncian violencia de género sigue siendo una de las principales barreras para salir del maltrato. Así lo revela un diagnóstico, publicado en el año 2023 y presentado en su día por la exdirectora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Kika Fumero, que alerta de que el 40% de las personas a quienes estas mujeres contaron su situación dudó de su testimonio.

Ante esta realidad, el Gobierno de Canarias presentó este lunes la campaña del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 25N bajo el lema 'Rompamos el círculo', centrada en visibilizar esta realidad. «No creerlas, no acompañarlas, no apoyarlas, es infligirles un nuevo maltrato, es condenarlas al silencio», lamentó la consejera canaria de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, en la presentación de la iniciativa.

El estudio, realizado en colaboración con CERMI-Canarias, muestra además que el 71% de las encuestadas sufrió violencias fuera de la pareja. En casi la mitad de los casos (47%) los agresores eran hombres de la familia; el 29% eran desconocidos y el 21% conocidos del entorno.

Dentro de la pareja o expareja, las formas de maltrato más comunes son el control, las humillaciones y las amenazas. Según los datos recopilados, el 72% vivió vigilancia constante, el 77% fue humillada en público y el 75% recibió amenazas directas. Más de la mitad asegura que su discapacidad fue utilizada para menospreciarlas, y el 59% fue obligada a mantener relaciones sexuales por miedo a las represalias.

Entre enero y octubre de este año, el servicio de emergencias 112 registró 513 alertas por violencias machistas hacia mujeres con discapacidad. De ellas, 225 tenían discapacidad mental; 76 intelectual; 52 física motora; 46 múltiple; 41 física orgánica; 11 auditiva y cuatro visual.

Tanto la consejera de Bienestar Social como la dirección del ICI subrayaron durante la presentación de la campaña la necesidad de «romper el círculo» escuchando y creyendo a las víctimas.

La actual directora del ICI, Ana Brito, recordó, además, que según la OMS, las mujeres con discapacidad tienen un 50% más de probabilidades de sufrir violencia de género.

La campaña, dirigida a activar la alerta ciudadana frente a estas violencias, se difundirá entre el 19 y 25 de noviembre en prensa digital y escrita, radio, televisión y redes sociales.